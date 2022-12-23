МОЛЕ , ЖАК ДЕ

Моле ( фр. Molay) , Жак де (между 1244 и 1249, коммуна Моле (ныне деп. Верхняя Сона, Франция) — 11 или 18.03.1314, Париж) — последний великий магистр ордена тамплиеров . Вероятно, происходил из знатной дворянской семьи в графстве Бургундия . В 1265 посвящен в тамплиеры. С 1275 участвовал в кампаниях ордена на Востоке. В 1292 избран великим магистром тамплиеров. Встал во главе этого духовно-рыцарского ордена в трудные времена: после потери Акры и перемещения штаб-квартиры тамплиеров на Кипр (1291) авторитет ордена резко упал, обозначился контраст между огромным богатством тамплиеров и их неудачами в деле отвоевания Святой земли. М. пытался провести реформу внутри ордена и организовать новый крестовый поход, но безуспешно. К тому времени новый папа Римский Климент V задумал объединить духовно-рыцарские ордены тамплиеров и госпитальеров, но М. решительно отверг этот план. На фоне нараставшей критики в адрес тамплиеров и появившихся слухов об применении ими порочных и непристойных практик 13 октября 1307 М. и множество тамплиеров были арестованы во Франции по приказу короля Филиппа IV Красивого ; его примеру последовали и в других странах. Во время долгого процесса и в ходе дознания М. несколько раз менял показания, но частично признал наличие еретических ритуалов (обычай отрекаться от Христа, плевать на крест и т. п.). Он надеялся дать объяснения папе Клименту, но не получил такой возможности. Весной 1314 М. отрекся от своих прежних показаний и был приговорен к казни как повторно впавший в ересь. Сожжен в Париже 11 (или 18) марта 1314. Легенда о посланном им на костре проклятии в адрес своих обидчиков (папы Климента V и короля Филиппа IV Красивого), вскоре неожиданно скончавшихся, превратила М. в героя литературных произведений и исторических романов, в том числе Дж. Боккаччо, П. Эмилио, М. Дрюона.

Лит. : Демурже А. Жак де Моле. Великий магистр ордена тамплиеров. СПб., 2009; Его же. Жак де Моле. Сумерки тамплиеров. СПб., 2017 ; Josserand P. Jacques de Molay: le dernier grand-maitre des Templiers. Paris, 2019. С. К. Цатурова.