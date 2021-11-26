МАШО ГИЛЬОМ ДЕ

МАШО ГИЛЬОМ ДЕ - французский поэт и композитор, важнейший представитель музыкально-исторического периода арс нова.

С 1323 года пи­сец, сек­ре­тарь, за­тем при­двор­ный («familier», буквально - свой че­ловек) ко­ро­ля Яна Люк­сем­бург­ско­го, со­про­во­ж­дал его в разъ­ез­дах и во­енных по­хо­дах (в т. ч. в Лит­ву, 1327-1329 годы). Ве­ро­ят­но, по хо­да­тай­ст­ву ко­ро­ля Машо с 1330 года по­лу­чал цер­ков­ные бе­не­фи­ции в различных церк­вах Фран­ции. В 1337-1377 годах ка­но­ник в ка­фед­раль­ном со­бо­ре Рейм­са (вме­сте со сво­им бра­том Жа­ном, ка­но­ни­ком с 1355 года); за го­ды служ­бы пе­ре­бо­лел чу­мой (во вре­мя эпи­де­мии 1348-1349 годов) и пе­ре­жил 2-ме­сяч­ную оса­ду английских войск (1359-1360 годы).

В долж­но­сти ка­но­ни­ка имел воз­мож­ность от­лу­чать­ся со служ­бы; бла­го­да­ря до­че­ри ко­ро­ля Бон­не Люк­сем­бург­ской во­шёл в выс­шие кру­ги французского об­ще­ст­ва, был зна­ком с её му­жем ко­ро­лём Ио­ан­ном II До­б­рым , их сы­новь­я­ми Кар­лом V Муд­рым и Фи­лип­пом Храб­рым. Эти и другие французские ари­сто­кра­ты вы­сту­па­ли заказ­чи­ка­ми по­этических и музыкальных со­чи­не­ний Машо. В круг об­ще­ния Машо вхо­ди­ли, ве­ро­ят­но, Фи­липп де Вит­ри, Ж. Фру­ас­сар, Э. Де­шан (он на­зы­вал Машо «зем­ным бо­гом гар­мо­нии») и, воз­мож­но, Дж. Чо­сер. В 1360-е годы Машо не­ожи­дан­но ув­лёк­ся юной по­клон­ни­цей сво­его та­лан­та Пе­рон­ной д’Армантьер (ко­то­рую на­зы­вал «Tout-belle» - «все­пре­крас­ная»), что от­ра­зи­лось в его со­чи­не­ни­ях. В по­след­ние го­ды жиз­ни ре­дак­ти­ро­вал и упо­ря­до­чи­вал пол­ное со­б­ра­ние сво­их ру­ко­пи­сей (с бо­га­ты­ми ил­лю­ст­ра­ция­ми) для па­тро­нов, бла­го­да­ря че­му на­сле­дие Машо пре­крас­но со­хра­ни­лось.

В сво­ём твор­че­ст­ве Машо «объ­е­ди­нил луч­шее в ис­кус­ст­ве двух ми­ров - уст­но­го и книж­но­го» (М. А. Са­по­нов). Про­дол­жая тра­ди­ции тру­ве­ров Жан­но де Лес­кю­ре­ля и Ада­ма де ла Аля, воз­вы­сил французскую пес­ню, ра­нее бы­то­вав­шую в уст­ной сре­де, до уров­ня «ком­по­зи­тор­ской» профессиональной му­зы­ки. С име­нем Машо свя­зы­ва­ется взлёт по­пу­ляр­но­сти «ди» (dit) - жан­ра, со­вме­щав­ше­го по­этические и про­за­ические фраг­мен­ты и со­дер­жав­ше­го фи­лософские раз­мыш­ле­ния и ли­рические опи­са­ния. Ма­ни­феста­ци­ей творческого кре­до Машо стал сти­хотворный Про­лог к «Ска­за­нию о са­де» («Dit dou vergier», 1330-е годы), на­пи­сан­ный около 1371 года, - пер­вый об­ра­зец по­эти­ки на французском языке; в нём Машо опи­сал тра­диционные по­этические жан­ро­вые фор­мы, пред­ста­вил по­эзию как часть ри­то­ри­ки, рас­смот­рел во­про­сы, ка­саю­щие­ся му­зы­ки.

Сре­ди других по­этических про­из­ве­де­ний Машо важ­ное ме­сто за­ни­ма­ют: «Прав­ди­вое ска­за­ние» («Voir dit», около 1364 года), со­дер­жа­щее цен­ные ав­то­био­гра­фические за­мет­ки, 8 музыкальных вста­вок, а так­же пись­ма к Пе­рон­не, в ко­то­рых он об­су­ж­да­ет тех­ни­ку ком­по­зи­ции, осо­бен­но­сти вос­при­ятия и де­та­ли ин­тер­пре­та­ции собственных со­чи­не­ний; по­эма «Сна­до­бье Фор­ту­ны» («Remède de Fortune», до 1342 года) с 9 пье­са­ми, пред­став­ляю­щи­ми со­бой пол­ный ре­естр ли­рических музыкальных жан­ров (форм). Твор­че­ст­во Машо ока­за­ло ог­ром­ное влия­ние на французских по­этов XIV-XVI веков: Ж. Фру­ас­са­ра, Э. Де­ша­на, Кри­сти­ну Пи­зан­скую, А. Шар­тье, Кар­ла Ор­ле­ан­ско­го и др.

Му­зы­ка Машо изы­скан­на и раз­но­об­раз­на. Его 4-го­лос­ная мес­са (т. н. мес­са Нотр- Дам - «во сла­ву Бо­го­ро­ди­цы»; первая половина 1360-х годов) - пер­вая в ис­то­рии ав­тор­ская мес­са (т. е. на­пи­сан­ная од­ним ком­по­зи­то­ром на пол­ный текст ор­ди­на­рия). Не­ко­то­рые из его ле (все­го 19) дос­ти­га­ют зна­чи­тель­ных (срав­ни­мых с мес­сой) мас­шта­бов, например «Ле об ис­точ­ни­ке» («Lay de la fonteinne»), где на­чаль­ное кур­туаз­ное об­ра­ще­ние к Пре­крас­ной Да­ме пе­ре­хо­дит в мо­лит­ву к «дру­гой Да­ме» - Бо­го­ро­ди­це, и «Ле об уми­ро­тво­ре­нии» («Lay de confort»). Ви­ре­ле (все­го 33), бал­ла­ды (42) и рондó (21) - од­но­го­лос­ные (по тра­ди­ции) или 2-4-го­лос­ные; сре­ди са­мых из­вест­ных: ви­ре­ле «О, неж­ная ми­лая да­ма» («Douce dame jolie») и «Ос­та­нусь пре­дан Вам» («Foy porter»); рон­до «Мой ко­нец - моё на­ча­ло» («Ma fin est mon commencement»; об­ра­зец ра­ко­ход­но­го ка­но­на) и «Сем­на­дцать, пять, три­на­дцать, че­тыр­на­дцать и пят­на­д­цать» («Dix et sept, cinq, trese, quatorse et quinse»; текст за­клю­ча­ет в се­бе ана­грам­му RENOP [PERON], име­ни под­ру­ги по­эта); бал­ла­ды «Из всех цве­тов» («De toutes flours») и «Да­ма, в ко­то­рой вся моя ра­дость» («Dame, de qui toute ma joie»; обе - из «Сна­до­бья Фор­ту­ны»).

Для ис­пол­не­ния свет­ских пьес Машо пред­по­ла­гал уча­стие музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, од­на­ко в нот­ных ру­ко­пи­сях на­зва­ния ин­ст­ру­мен­тов не обо­зна­че­ны. Машо при­над­ле­жат так­же 22 (или 23) по­ли­тек­сто­вых (на латинском, французском, на том и дру­гом язы­ках од­но­вре­мен­но) 3-4-го­лос­ных мо­те­та; это наи­бо­лее слож­ная для вос­при­ятия часть его на­сле­дия. В боль­шин­ст­ве мо­те­тов фор­мо­об­ра­зую­щее зна­че­ние име­ет изо­рит­мия. Эта тех­ни­ка ком­по­зи­ции при­ме­не­на так­же в час­тях мес­сы, в го­ке­те «Да­вид» и да­же в пе­сен­ных жан­рах [пан-изо­рит­мия в бал­ла­де «Ес­ли лю­бовь не при­ну­ж­да­ет» («S’Amours ne fait par»)].

На ос­но­ве музыкальных со­чи­не­ний Машо современная нау­ка фор­ми­ру­ет свои пред­став­ле­ния о прин­ци­пах и ка­те­го­ри­ях ста­ро­мо­даль­ной гар­мо­нии; в них же [например, в рон­до «Пусть я в заб­ве­ньи» («Puis qu'en oubli»)] об­на­ру­жи­ва­ют­ся но­ва­тор­ские чер­ты в рам­ках ста­рин­ной то­наль­но­сти (про­то­то­наль­но­сти), для ко­то­рой ха­рак­тер­ны трак­тов­ка тер­цо­вых струк­тур как не­со­вер­шен­ных дис­со­нан­сов, лег­ко уз­на­вае­мые на слух их раз­ре­ше­ния в со­вер­шен­ный кон­со­нанс квин­ток­та­вы.

Сочинения:

Œ uvres / ́Ed. E. Hoepffner. P., 1908-1921. Vol. 1-3 [по­этич. соч.];

Poésies lyriques / Éd. V. Chichmaref. P., 1909. Vol. 1-2;

Œuvres com­pl ̀etes. Monaco, 1977. Vol. 1-5 [муз. соч.];

Про­лог к «Ска­за­нию о са­де» / Перевод М. А. Са­по­но­ва // Ста­рин­ная му­зы­ка. 2000. № 4;

Ла­тин­ские сти­хо­тво­ре­ния / Перевод О. Ле­бе­де­вой // Там же. 2004. № 3/4.