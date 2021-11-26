МАШО ГИЛЬОМ ДЕ
МАШО ГИЛЬОМ ДЕ - французский поэт и композитор, важнейший представитель музыкально-исторического периода арс нова.
С 1323 года писец, секретарь, затем придворный («familier», буквально - свой человек) короля Яна Люксембургского, сопровождал его в разъездах и военных походах (в т. ч. в Литву, 1327-1329 годы). Вероятно, по ходатайству короля Машо с 1330 года получал церковные бенефиции в различных церквах Франции. В 1337-1377 годах каноник в кафедральном соборе Реймса (вместе со своим братом Жаном, каноником с 1355 года); за годы службы переболел чумой (во время эпидемии 1348-1349 годов) и пережил 2-месячную осаду английских войск (1359-1360 годы).
В должности каноника имел возможность отлучаться со службы; благодаря дочери короля Бонне Люксембургской вошёл в высшие круги французского общества, был знаком с её мужем королём Иоанном II Добрым, их сыновьями Карлом V Мудрым и Филиппом Храбрым. Эти и другие французские аристократы выступали заказчиками поэтических и музыкальных сочинений Машо. В круг общения Машо входили, вероятно, Филипп де Витри, Ж. Фруассар, Э. Дешан (он называл Машо «земным богом гармонии») и, возможно, Дж. Чосер. В 1360-е годы Машо неожиданно увлёкся юной поклонницей своего таланта Перонной д’Армантьер (которую называл «Tout-belle» - «всепрекрасная»), что отразилось в его сочинениях. В последние годы жизни редактировал и упорядочивал полное собрание своих рукописей (с богатыми иллюстрациями) для патронов, благодаря чему наследие Машо прекрасно сохранилось.
В своём творчестве Машо «объединил лучшее в искусстве двух миров - устного и книжного» (М. А. Сапонов). Продолжая традиции труверов Жанно де Лескюреля и Адама де ла Аля, возвысил французскую песню, ранее бытовавшую в устной среде, до уровня «композиторской» профессиональной музыки. С именем Машо связывается взлёт популярности «ди» (dit) - жанра, совмещавшего поэтические и прозаические фрагменты и содержавшего философские размышления и лирические описания. Манифестацией творческого кредо Машо стал стихотворный Пролог к «Сказанию о саде» («Dit dou vergier», 1330-е годы), написанный около 1371 года, - первый образец поэтики на французском языке; в нём Машо описал традиционные поэтические жанровые формы, представил поэзию как часть риторики, рассмотрел вопросы, касающиеся музыки.
Среди других поэтических произведений Машо важное место занимают: «Правдивое сказание» («Voir dit», около 1364 года), содержащее ценные автобиографические заметки, 8 музыкальных вставок, а также письма к Перонне, в которых он обсуждает технику композиции, особенности восприятия и детали интерпретации собственных сочинений; поэма «Снадобье Фортуны» («Remède de Fortune», до 1342 года) с 9 пьесами, представляющими собой полный реестр лирических музыкальных жанров (форм). Творчество Машо оказало огромное влияние на французских поэтов XIV-XVI веков: Ж. Фруассара, Э. Дешана, Кристину Пизанскую, А. Шартье, Карла Орлеанского и др.
Музыка Машо изысканна и разнообразна. Его 4-голосная месса (т. н. месса Нотр- Дам - «во славу Богородицы»; первая половина 1360-х годов) - первая в истории авторская месса (т. е. написанная одним композитором на полный текст ординария). Некоторые из его ле (всего 19) достигают значительных (сравнимых с мессой) масштабов, например «Ле об источнике» («Lay de la fonteinne»), где начальное куртуазное обращение к Прекрасной Даме переходит в молитву к «другой Даме» - Богородице, и «Ле об умиротворении» («Lay de confort»). Виреле (всего 33), баллады (42) и рондó (21) - одноголосные (по традиции) или 2-4-голосные; среди самых известных: виреле «О, нежная милая дама» («Douce dame jolie») и «Останусь предан Вам» («Foy porter»); рондо «Мой конец - моё начало» («Ma fin est mon commencement»; образец ракоходного канона) и «Семнадцать, пять, тринадцать, четырнадцать и пятнадцать» («Dix et sept, cinq, trese, quatorse et quinse»; текст заключает в себе анаграмму RENOP [PERON], имени подруги поэта); баллады «Из всех цветов» («De toutes flours») и «Дама, в которой вся моя радость» («Dame, de qui toute ma joie»; обе - из «Снадобья Фортуны»).
Для исполнения светских пьес Машо предполагал участие музыкальных инструментов, однако в нотных рукописях названия инструментов не обозначены. Машо принадлежат также 22 (или 23) политекстовых (на латинском, французском, на том и другом языках одновременно) 3-4-голосных мотета; это наиболее сложная для восприятия часть его наследия. В большинстве мотетов формообразующее значение имеет изоритмия. Эта техника композиции применена также в частях мессы, в гокете «Давид» и даже в песенных жанрах [пан-изоритмия в балладе «Если любовь не принуждает» («S’Amours ne fait par»)].
На основе музыкальных сочинений Машо современная наука формирует свои представления о принципах и категориях старомодальной гармонии; в них же [например, в рондо «Пусть я в забвеньи» («Puis qu'en oubli»)] обнаруживаются новаторские черты в рамках старинной тональности (прототональности), для которой характерны трактовка терцовых структур как несовершенных диссонансов, легко узнаваемые на слух их разрешения в совершенный консонанс квинтоктавы.
Сочинения:
Œ uvres / ́Ed. E. Hoepffner. P., 1908-1921. Vol. 1-3 [поэтич. соч.];
Poésies lyriques / Éd. V. Chichmaref. P., 1909. Vol. 1-2;
Œuvres compl ̀etes. Monaco, 1977. Vol. 1-5 [муз. соч.];
Пролог к «Сказанию о саде» / Перевод М. А. Сапонова // Старинная музыка. 2000. № 4;
Латинские стихотворения / Перевод О. Лебедевой // Там же. 2004. № 3/4.