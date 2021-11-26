МАРТУРЕЛЬ ЖУАНОТ
МАРТУРЕЛЬ (МАРТОРЕЛЬ) ЖУАНОТ - каталанский писатель.
Из аристократической семьи, получил хорошее домашнее образование. Занимал высокие посты, много путешествовал по Испании, Италии, Португалии, Англии, посещал восточные страны, был известен многочисленными любовными авантюрами и рыцарскими поединками.
Автор рыцарского романа «Тирант Белый» («Tirant lo Blanch», издан в 1490 году, закончен М. де Гальбой; русский перевод 2005 год), ставшего одним из самых ярких образцов каталанской литературы. В центре романа - приключения и подвиги юного рыцаря Тиранта, в т. ч. битва с турками, любовь к дочери константинопольского царя и внезапная смерть в зените славы, символизирующая гибель Византии. Мартурель, введя многочисленные реалистические описания, во многом преодолел условность и фантастичность средневекового рыцарского романа, а также значительно усложнил его сюжет с помощью многочисленных вставных эпизодов, не связанных с основной фабулой. Разработанные приёмы впоследствии использованы М. де Сервантесом, назвавшим роман Мартуреля «сокровищницей наслаждений».
Сочинения:
Tirant lo Blanch. Val ̀encia, 2004. Vol. 1–2;
Тирант Белый. М., 2005.