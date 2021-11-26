МАРТУРЕЛЬ ЖУАНОТ

МАРТУРЕЛЬ (МАРТОРЕЛЬ) ЖУАНОТ - ка­та­лан­ский пи­са­тель.

Из ари­сто­кра­тической се­мьи, по­лу­чил хо­ро­шее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. За­ни­мал вы­со­кие по­сты, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ис­па­нии, Ита­лии, Пор­ту­га­лии, Анг­лии, по­се­щал восточные стра­ны, был из­вес­тен мно­го­численными лю­бов­ны­ми аван­тю­ра­ми и ры­цар­ски­ми по­един­ка­ми.

Ав­тор ры­цар­ско­го ро­ма­на «Ти­рант Бе­лый» («Tirant lo Blanch», издан в 1490 году, за­кон­чен М. де Галь­бой; русский перевод 2005 год), став­ше­го од­ним из са­мых яр­ких об­раз­цов ка­та­лан­ской ли­те­ра­ту­ры. В цен­тре ро­ма­на - при­клю­че­ния и под­ви­ги юно­го ры­ца­ря Ти­ран­та, в т. ч. бит­ва с тур­ка­ми, лю­бовь к до­че­ри кон­стан­ти­но­поль­ско­го ца­ря и вне­зап­ная смерть в зе­ни­те сла­вы, сим­во­ли­зи­рую­щая ги­бель Ви­зан­тии . Мартурель, вве­дя мно­го­численные реа­ли­стические опи­са­ния, во мно­гом пре­одо­лел ус­лов­ность и фан­та­стич­ность средневекового ры­цар­ско­го ро­ма­на, а так­же зна­чи­тель­но ус­лож­нил его сю­жет с по­мо­щью мно­го­численных встав­ных эпи­зо­дов, не свя­зан­ных с основной фа­бу­лой. Раз­ра­бо­тан­ные приё­мы впо­след­ст­вии ис­поль­зо­ва­ны М. де Сер­ван­те­сом, на­звав­шим ро­ман Мартуреля «со­кро­вищ­ни­цей на­сла­ж­де­ний».

Сочинения:

Tirant lo Blanch. Val ̀encia, 2004. Vol. 1–2;

Ти­рант Бе­лый. М., 2005.