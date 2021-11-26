МАРК АУСИАС
МАРК АУСИАС - каталанский поэт.
Происходил из небогатого дворянского рода. Получил домашнее образование. Состоял на военной службе при дворе Альфонсо V Великодушного, принимал участие в многочисленных сражениях. Оставив службу в 1425 году, занялся управлением своими владениями; был женат на сестре Ж. Мартуреля.
Литературное наследие Марка составляют 128 стихотворений, которые в XVI веке издателями были разделены на «Песни любви» («Cants d’amor»), «Песни смерти» («Cants de mort»), «Моральные песни» («Cants morals») и «Духовную песнь» («Cant espiritual»). Поэзия Марка, испытавшего решающее влияние Ф. Петрарки, знаменует собой отход от средневековых поэтических традиций (прежде всего риторического наследия трубадуров), усиление интимно-личного начала и философской проблематики. Творчество Марка оказало значительное влияние на становление каталанской поэзии Возрождения.
Сочинения:
Obra poética completa. Madrid, 1979. Vol. 1–2;
Из каталонской поэзии. Л., 1984. С. 64–77.