МАРК АУСИАС

МАРК АУСИАС - ка­та­лан­ский по­эт.

Про­ис­хо­дил из не­бо­га­то­го дво­рян­ско­го ро­да. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. Со­сто­ял на во­енной служ­бе при дво­ре Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­го, при­ни­мал уча­стие в мно­го­численных сра­же­ни­ях. Ос­та­вив служ­бу в 1425 году, за­нял­ся управ­ле­ни­ем свои­ми вла­де­ния­ми; был же­нат на се­ст­ре Ж. Мар­ту­ре­ля.

Литературное на­сле­дие Марка со­став­ля­ют 128 сти­хотво­ре­ний, ко­то­рые в XVI веке из­да­те­ля­ми бы­ли раз­де­ле­ны на «Пес­ни люб­ви» («Cants d’amor»), «Пес­ни смер­ти» («Cants de mort»), «Мо­раль­ные пес­ни» («Cants morals») и «Ду­хов­ную песнь» («Cant es­piritual»). По­эзия Марка, ис­пы­тав­ше­го ре­шаю­щее влия­ние Ф. Пет­рар­ки, зна­ме­ну­ет со­бой от­ход от средневековых по­этических тра­ди­ций (пре­ж­де все­го ри­то­рического на­сле­дия тру­ба­ду­ров), уси­ле­ние ин­тим­но-лич­но­го на­ча­ла и фи­лософской про­бле­ма­ти­ки. Твор­че­ст­во Марка ока­за­ло зна­чительное влия­ние на ста­нов­ле­ние ка­та­лан­ской по­эзии Воз­ро­ж­де­ния .

Сочинения:

Obra poética completa. Madrid, 1979. Vol. 1–2;

Из ка­та­лон­ской по­эзии. Л., 1984. С. 64–77.