МАРИНА
МАРИНА - тип пейзажа, в котором основным предметом изображения является море.
Марина нередко входит как фон в другие жанры (портрет, исторический, мифологический или бытовой). Образ морской стихии может быть иносказательным, содержать символы и аллегории [корабль как ковчег спасения (церковь), море как символ превратностей судьбы и др.].
Изображения морских мотивов встречаются в древнеегипетском искусстве (рельефы храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, начало XV века до н. э.), памятниках эгейской культуры (фрески Кносского дворца), древнеримских росписях. В средневековом искусстве морская тематика появляется в иллюстрациях библейских сюжетов, также в миниатюрах исторических хроник. В эпоху Возрождения море играет важную роль в картинах на религиозные, мифологические и исторические сюжеты (В. Карпаччо, Я. Тинторетто, П. Брейгель Старший и др.).
Своей жанровой определённости и расцвета Марина достигает в голландском искусстве XV века - как специфический подвид пейзажного жанра. Среди художников, посвятивших себя изображению морской стихии, - Х. К. Вром, Я. Порселлис, С. де Влигер, Я. ван Гойен, А. Сторк, Л. Бакхёйсен, В. ван де Велде Младший, Я. ван де Каппелле. Во Франции истоки восходят к идеальному пейзажу К. Лоррена; его открытия были развиты в творчестве К. Ж. Верне. В Италии Марину создают мастера венецианской (А. Каналетто, Ф. Гварди), неаполитанской (С. Роза) и генуэзской (А. Маньяско) школ. Под влиянием голландского искусства Марина развивалась в Великобритании, где её своеобразие определяется преобладанием батальной тематики и повышенным интересом к эффектам освещения (П. Монами, С. Скотт, Ч. Брукинг, Р. Додд, Дж. Кливли Старший).
В романтической Марине на первый план выходит символическая трактовка моря (созерцательные виды морского побережья К. Д. Фридриха, Й. К. К. Даля), мотивы кораблекрушений (Т. Жерико). У. Тёрнер трактует морской пейзаж как красочную фантазию. Реалист Г. Курбе показывает сумрачное море; французских предимпрессионисты (Э. Буден) и мастера импрессионизма передают эффекты изменчивости стихии моря, неба и облаков (К. Моне и др.). Мифические существа наполняют картины на морскую тему А. Бёклина. В США Марина эволюционировала от «портретов» кораблей и изображения баталий до пейзажно-жанровых композиций У. Хомера и Р. Кента. Высокого развития Марина достигает в японской цветной ксилографии (Кацусика Хокусай). К Марине, находя в ней большие декоративные возможности, охотно обращались фовисты (Р. Дюфи, А. Матисс, А. Марке). Образ моря вдохновляет красочные феерии экспрессиониста Э. Нольде, нередко включается в сюрреалистические композиции С. Дали и Р. Магрита.
В русское искусство Марина вошла при императоре Петре I, на это время приходится расцвет в гравюре (голландские мастера А. Шхонебек, П. Пикар; А. Ф. Зубов). Немецкий художник Я. Ф. Хаккерт и английский мастер Р. Петон создают для императрицы Екатерины II морские баталии с эпизодами русско-турецкой войны. Мастерами второй половины XVIII - начала XIX века были график М. М. Иванов, работавший в Италии С. Ф.Щедрин, романтик М. Н. Воробьёв и художники его школы (Л. Ф. Лагорио, бр. Г. Г. и Н. Г. Чернецовы). Крупнейшим маринистом XIX века был И. К. Айвазовский. Реалистами можно назвать маринистов следующего поколения - А. П. Боголюбова и Р. Г. Судковского. Многие русские художники, не будучи маринистами, также нередко обращались к морскому пейзажу (Ф. А. Васильев, Н. Н. Дубовской, В. А. Серов, К. А. Коровин, А. И. Куинджи и др.). К школе Куинджи относятся маринисты А. А. Борисов, Н. Е. Бубликов, К. Ф. Богаевский. В технике акварели к Марине обращались Альберт Н. Бенуа и М. А. Волошин, в гравюре - В. Д. Фалилеев и В. А. Фаворский. Среди живописцев-маринистов XX века - Г. Г. Нисский, В. В. Мешков, И. Ф. Титов, К. И. Шебеко. В редких случаях встречаются в скульптурных барельефах (у В. И. Демут-Малиновского, И. И. Теребенёва, К. В. Изенберга).