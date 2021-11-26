МАНДЕВИЛЬ ДЖОН

МАНДЕВИЛЬ ДЖОН (Жан) - анг­ло-французский пи­са­тель, пу­те­ше­ст­вен­ник.

Иден­ти­фи­ка­ция Мандевиля ос­та­ёт­ся пред­ме­том дис­кус­сий; воз­мож­но, он был ры­ца­рем, со­вер­шил убий­ст­во и бе­жал из Анг­лии; по окон­ча­нии сво­его стран­ст­вия (1322-1356 годы) по­се­лил­ся в Лье­же и вы­да­вал се­бя за ме­ди­ка Жа­на Бур­гунд­ско­го.

Ав­тор поль­зо­вав­шей­ся ис­клю­чительной по­пу­ляр­но­стью в XIV-XV века «Кни­ги пу­те­ше­ст­вий» («Voyages», со­чи­не­но около 1355 года; другое название - «Кни­га о чу­де­сах све­та», «Livre des merveilles du monde»; со­хра­ни­лось около 250 ру­ко­пи­сей на французском, английском, немецком, латинском, ни­дерландском и других язы­ках). По-ви­ди­мо­му, ори­ги­наль­ная вер­сия кни­ги бы­ла на­пи­са­на на французском языке (опубликован в 1480 году). Про­из­ве­де­ние пред­став­ля­ет со­бой ис­кус­ную кон­та­ми­на­цию гео­гра­фических све­де­ний, не­ред­ко фан­та­стического ха­рак­те­ра, по­черп­нутых из со­чи­не­ний Пли­ния Стар­ше­го , Вин­сен­та из Бо­ве, М. По­ло, Б. Ла­ти­ни, Жа­ка де Вит­ри, В. Руб­ру­ка, Одо­ри­ко из Пор­де­но­не, Виль­гель­ма фон Боль­ден­зель и многих других (пре­имущественно средневековых) ис­точ­ни­ков.

Опи­сан­ный Мандевилем мар­шрут вклю­ча­ет Еги­пет , Па­ле­сти­ну, Си­рию, Ма­лую, Среднюю и Южную Азию; од­на­ко, ско­рее все­го, в дей­ст­ви­тель­но­сти его пу­те­ше­ст­вие ог­ра­ни­чи­лось пер­вы­ми дву­мя стра­на­ми.

Кни­га ока­за­ла боль­шое влия­ние на литературу о пу­те­ше­ст­ви­ях, вклю­чая «Днев­ник» Х. Ко­лум­ба.

Мандевилю при­пи­сы­ва­ет­ся так­же «Ла­пи­да­рий» («Lapidaire», опубликован в 1862 году), ку­да во­шло опи­са­ние около 100 раз­лич­ных кам­ней.

Сочинения:

Le livre des merveilles du monde. P., 2000;

The book of J. Mandeville. Kalamazoo, 2007.