МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ

МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ - эрц­гер­цог Ав­ст­рий­ский, германский ко­роль и император Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Из ди­на­стии Габс­бур­гов , сын Фрид­ри­ха III Габс­бур­га и Эле­о­но­ры Пор­ту­галь­ской (1434-1467 годы).

В 1477 году же­нил­ся на Ма­рии Бур­гунд­ской, до­че­ри Кар­ла Сме­ло­го, на­сле­до­вав­шей по­сле ги­бе­ли от­ца Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во. В вой­не за бур­гунд­ское на­след­ст­во с французским ко­ро­лём Лю­до­ви­ком XI 7 августа1479 года одер­жал по­бе­ду над ним в бит­ве при Гин­га­те.

По­сле смер­ти Ма­рии Бур­гунд­ской с 1482 года ре­гент при ма­ло­лет­нем сы­не Фи­лип­пе (бу­ду­щий испанский ко­роль Фи­липп I Габс­бург), про­воз­гла­шён­ном гер­цо­гом Бур­гунд­ским. Про­во­дил по­ли­ти­ку цен­тра­ли­за­ции вла­сти в Бур­гун­дии, что вы­зва­ло не­до­воль­ст­во бур­гунд­ских со­сло­вий и ари­сто­кра­тии. Этим вос­поль­зо­вал­ся Лю­до­вик XI, вновь по­пы­тав­ший­ся си­лой ору­жия при­сое­ди­нить Бур­гунд­ское гер­цог­ст­во к сво­им вла­де­ни­ям. По ус­ло­ви­ям Ар­рас­ско­го до­го­во­ра 1482 года Максимилиан I Габс­бур­г со­гла­сил­ся на раз­дел Бур­гунд­ско­го гер­цог­ст­ва [граф­ст­во Бур­гун­дия и Пи­кар­дия бы­ли за­кре­п­ле­ны за Фран­ци­ей; Ни­дер­лан­ды (Флан­д­рия, Ген­не­гау, Бра­бант, Лим­бург, Люк­сем­бург, Гол­лан­дия и Зе­лан­дия) и Франш-Кон­те - за Габс­бур­га­ми], а так­же на по­молв­ку своей до­че­ри Мар­га­ри­ты Ав­ст­рий­ской (1480-1530 годы) с на­след­ни­ком французского пре­сто­ла до­фи­ном Кар­лом (c 1483 года ко­роль Карл VIII), оп­ре­де­лив ей в при­да­ное Франш-Кон­те, Ар­туа и Ша­ро­ле.

В феврале 1486 года с со­гла­сия от­ца, фак­ти­че­ски ото­шед­ше­го от государственных дел, из­бран кур­фюр­ста­ми германским ко­ро­лём (ко­ро­но­ван в Ахе­не 9 апреля 1486 года). В 1490 году за­клю­чил брач­ный до­го­вор с Ан­ной Бре­тон­ской, од­на­ко не су­мел ока­зать во­енную по­мощь Бре­та­ни, ко­то­рая в 1491 году ото­шла к Фран­ции. В декабре 1491 года Ан­на Бре­тон­ская рас­торг­ла брач­ный до­го­вор с Максимилианом I Габс­бур­гом и вы­шла за­муж за Кар­ла VIII, ко­то­рый в свою оче­редь объ­я­вил не­дей­ст­ви­тель­ной по­молв­ку с Мар­га­ри­той Ав­ст­рий­ской.

При Максимилиане I Габс­бур­ге на­ча­лось объ­е­ди­не­ние австрийских вла­де­ний Габс­бур­гов. В 1490 году эрц­гер­цог Ав­ст­рий­ский Зиг­мунд (1477-1496 годы) от­ка­зал­ся в поль­зу Максимилиана I Габс­бур­га от Верх­ней Ав­ст­рии (Ти­роль и так называемая Пе­ред­няя Ав­ст­рия - раз­роз­нен­ные вла­де­ния Габс­бур­гов в Шва­бии, Эль­за­се и Фо­рарль­бер­ге). В том же го­ду со смер­тью Мать­я­ша Хунь­я­ди Максимилиан I Габс­бур­г от­вое­вал у венг­ров Ве­ну и Ниж­нюю Ав­ст­рию (соб­ст­вен­но Ав­ст­рия, а так­же Шти­рия, Ка­рин­тия и Край­на). По ус­ло­ви­ям Прес­бург­ско­го ми­ра 1491 года, за­клю­чён­но­го с венгерским ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом II и под­твер­ждён­но­го Вен­ским до­го­во­ром 1515 года, за­кре­пил за свои­ми на­след­ни­ка­ми пра­во на венгерскую и чешскую ко­ро­ны. В 1500 году при­сое­ди­нил к вла­де­ни­ям Габс­бур­гов граф­ст­во Гёрц (Го­ри­ца), вклю­чая зем­ли Восточного Ти­ро­ля, а за­тем так­же ба­вар­ские го­ро­да Куф­штайн и Рат­тен­берг. В то же вре­мя в ре­зуль­та­те не­уда­чи в Шваб­ской вой­не 1499 года (смотри в статье Шваб­ские вой­ны) Максимилиан I Габс­бур­г по­те­рял ро­до­вые вла­де­ния в Швей­ца­рии, а по­след­няя вы­шла из со­ста­ва им­пе­рии, в 1508 году был вы­ну­ж­ден ус­ту­пить Ве­не­ции ряд тер­ри­то­рий в Ис­т­рии и Фриу­ли.

Максимилиан I Габс­бур­г за­вя­зал ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с Русским государством, в 1491 и 1514 годы за­клю­чал с московскими князь­я­ми Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем и Ва­си­ли­ем III Ива­но­ви­чем во­енные сою­зы про­тив Поль­ши.

Со смер­тью от­ца в 1493 году Максимилиан I Габс­бур­г всту­пил в управ­ле­ние Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей. С 1494 года при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в Италь­ян­ских вой­нах, вы­сту­пая в ка­че­ст­ве од­но­го из ли­де­ров ан­ти­фран­цуз­ских коа­ли­ций (лиг). Фор­маль­ный по­вод для вме­ша­тель­ст­ва Максимилиана I Габс­бур­га в борь­бу за влия­ние в Ита­лии дал за­клю­чён­ный им в 1493 году брак с до­че­рью гер­цо­га Ми­лан­ско­го Га­ле­ац­цо Ма­рия Сфор­ца (1466-1476 годы) Бьян­кой Ма­рия Сфор­ца (1472-1510 годы), от­кры­вав­ший пе­ред Габс­бур­га­ми пер­спек­ти­ву при­сое­ди­не­ния Ми­лан­ско­го гер­цог­ст­ва к их вла­де­ни­ям. Для борь­бы про­тив Фран­ции Максимилиан I Габс­бур­г за­клю­чил ди­на­стический со­юз с Ис­па­ни­ей: в 1496 году же­нил Фи­лип­па I Габс­бур­га на Хуа­не Бе­зум­ной, до­че­ри ко­ро­ле­вы Кас­ти­лии Иза­бел­лы I и ко­ро­ля Ара­го­на, Си­ци­лии и Сар­ди­нии Фер­нан­до II; в 1497 году вы­дал Мар­га­ри­ту Ав­ст­рий­скую за­муж за сы­на Иза­бел­лы I и Фер­нан­до II Хуа­на (1478-1497 годы). Хо­тя до­бить­ся тер­ри­то­ри­аль­ных при­об­ре­те­ний в Северной Ита­лии Максимилиану I Габс­бур­гу не уда­лось, ди­на­стический со­юз по­зво­лил Габс­бур­гам со вре­ме­нем ут­вер­дить­ся на испанском пре­сто­ле и вклю­чить Ис­па­нию в со­став Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Вой­на в Ита­лии сде­ла­ла не­воз­мож­ным при­бы­тие Максимилиана I Габс­бур­га в Рим для при­ня­тия им­пе­ра­тор­ской ко­ро­ны. Лишь в 1508 году па­па Рим­ский, ост­ро ну­ж­дав­ший­ся в сою­зе с Максимилианом I Габс­бур­гом, дал со­гла­сие на от­каз от цере­мо­нии ко­ро­на­ции и раз­ре­шил ему поль­зо­вать­ся ти­ту­лом «из­бран­но­го римского им­пе­ра­то­ра». Этот пре­це­дент в даль­ней­шем был ис­поль­зо­ван по­том­ка­ми Максимилиана I Габс­бур­га для от­ка­за от ко­ро­на­ции в Ри­ме, а в им­пер­ское пра­во во­шло по­ло­же­ние, со­глас­но ко­то­ро­му из­бра­ние германского ко­ро­ля кур­фюр­ста­ми са­мо по се­бе де­ла­ет его им­пе­ра­то­ром Свя­щен­ной Римской им­пе­рии.

Пред­при­ни­мав­шие­ся Максимилианом I Габс­бур­гом с середины 1490-х годов по­пыт­ки про­ве­де­ния им­пер­ской ре­фор­мы, це­лью ко­то­рой яв­ля­лось соз­да­ние цен­тра­ли­зо­ван­ной сис­те­мы уп­рав­ле­ния Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей (уч­ре­ж­де­ние об­ще­им­пер­ских су­деб­ных, административных и фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний), вве­де­ния еди­ной ва­лю­ты (так называемого об­ще­го пфен­ни­га) и еди­ной сис­те­мы на­ло­го­об­ло­же­ния, ока­за­лись ма­ло­эф­фек­тив­ны­ми вви­ду со­хра­няв­ше­го­ся все­вла­стия кня­зей. Не по­ло­жил пре­де­ла во­енному про­ти­во­бор­ст­ву ме­ж­ду германскими государства­ми и про­воз­гла­шён­ный Вормсс­ким рейхс­та­гом 1495 года «веч­ный им­пер­ский мир».

Во­енные пред­при­ятия Максимилиана I Габс­бур­га в Ита­лии не встре­ча­ли под­держ­ки им­пер­ских кня­зей. Сред­ст­ва на ве­де­ние вой­ны Максимилиан I Габс­бур­г был вы­ну­ж­ден изы­ски­вать за счёт мо­би­ли­за­ции ре­сур­сов соб­ст­вен­ных ро­до­вых вла­де­ний: пре­кра­тил пе­ре­чис­ле­ние средств на со­дер­жа­ние им­пер­ских уч­ре­ж­де­ний и со­б­ран­ных им­пер­ских на­ло­гов (ос­во­бо­див­шие­ся в ре­зуль­та­те это­го сум­мы бы­ли ис­поль­зо­ва­ны на во­енные ну­ж­ды), за­ло­жил се­реб­ря­ные и мед­ные руд­ни­ки в Ти­ро­ле бан­кир­ско­му до­му Фуг­ге­ров и прочее. По­сле 1505 года Максимилианом I Габс­бур­гом бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка про­ве­де­ния им­пер­ской во­енной ре­фор­мы, главным ре­зуль­та­том ко­то­рой ста­ла за­ме­на ры­цар­ско­го опол­че­ния ланд­скнех­та­ми.

В 1518 году не­за­дол­го до смер­ти до­бил­ся со­гла­сия па­пы Рим­ско­го на про­воз­гла­ше­ние сво­им пре­ем­ни­ком в ка­че­ст­ве им­пе­ра­то­ра Свя­щен­ной Римской им­пе­рии вну­ка Кар­ла (смотри в статье Карл V ).

Бу­ду­чи че­ло­ве­ком ода­рён­ным и ши­ро­ко об­ра­зо­ван­ным, Максимилиан I Габс­бур­г раз­де­лял идеи гу­ма­низ­ма, ока­зы­вал фи­нан­со­вую под­держ­ку многим пи­са­те­лям и ху­дож­ни­кам, в том числе А. Дю­ре­ру. Пе­ру Максимилиану I Габс­бур­гу при­над­ле­жит несколько ав­то­био­гра­фических про­из­ве­де­ний: «Weißkunig» (1514 год), «Theuer­dank» (1517 год) и другие.