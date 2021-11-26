МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ
МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ - эрцгерцог Австрийский, германский король и император Священной Римской империи.
Из династии Габсбургов, сын Фридриха III Габсбурга и Элеоноры Португальской (1434-1467 годы).
В 1477 году женился на Марии Бургундской, дочери Карла Смелого, наследовавшей после гибели отца Бургундское герцогство. В войне за бургундское наследство с французским королём Людовиком XI 7 августа1479 года одержал победу над ним в битве при Гингате.
После смерти Марии Бургундской с 1482 года регент при малолетнем сыне Филиппе (будущий испанский король Филипп I Габсбург), провозглашённом герцогом Бургундским. Проводил политику централизации власти в Бургундии, что вызвало недовольство бургундских сословий и аристократии. Этим воспользовался Людовик XI, вновь попытавшийся силой оружия присоединить Бургундское герцогство к своим владениям. По условиям Аррасского договора 1482 года Максимилиан I Габсбург согласился на раздел Бургундского герцогства [графство Бургундия и Пикардия были закреплены за Францией; Нидерланды (Фландрия, Геннегау, Брабант, Лимбург, Люксембург, Голландия и Зеландия) и Франш-Конте - за Габсбургами], а также на помолвку своей дочери Маргариты Австрийской (1480-1530 годы) с наследником французского престола дофином Карлом (c 1483 года король Карл VIII), определив ей в приданое Франш-Конте, Артуа и Шароле.
В феврале 1486 года с согласия отца, фактически отошедшего от государственных дел, избран курфюрстами германским королём (коронован в Ахене 9 апреля 1486 года). В 1490 году заключил брачный договор с Анной Бретонской, однако не сумел оказать военную помощь Бретани, которая в 1491 году отошла к Франции. В декабре 1491 года Анна Бретонская расторгла брачный договор с Максимилианом I Габсбургом и вышла замуж за Карла VIII, который в свою очередь объявил недействительной помолвку с Маргаритой Австрийской.
При Максимилиане I Габсбурге началось объединение австрийских владений Габсбургов. В 1490 году эрцгерцог Австрийский Зигмунд (1477-1496 годы) отказался в пользу Максимилиана I Габсбурга от Верхней Австрии (Тироль и так называемая Передняя Австрия - разрозненные владения Габсбургов в Швабии, Эльзасе и Форарльберге). В том же году со смертью Матьяша Хуньяди Максимилиан I Габсбург отвоевал у венгров Вену и Нижнюю Австрию (собственно Австрия, а также Штирия, Каринтия и Крайна). По условиям Пресбургского мира 1491 года, заключённого с венгерским королём Владиславом II и подтверждённого Венским договором 1515 года, закрепил за своими наследниками право на венгерскую и чешскую короны. В 1500 году присоединил к владениям Габсбургов графство Гёрц (Горица), включая земли Восточного Тироля, а затем также баварские города Куфштайн и Раттенберг. В то же время в результате неудачи в Швабской войне 1499 года (смотри в статье Швабские войны) Максимилиан I Габсбург потерял родовые владения в Швейцарии, а последняя вышла из состава империи, в 1508 году был вынужден уступить Венеции ряд территорий в Истрии и Фриули.
Максимилиан I Габсбург завязал дипломатические отношения с Русским государством, в 1491 и 1514 годы заключал с московскими князьями Иваном III Васильевичем и Василием III Ивановичем военные союзы против Польши.
Со смертью отца в 1493 году Максимилиан I Габсбург вступил в управление Священной Римской империей. С 1494 года принимал активное участие в Итальянских войнах, выступая в качестве одного из лидеров антифранцузских коалиций (лиг). Формальный повод для вмешательства Максимилиана I Габсбурга в борьбу за влияние в Италии дал заключённый им в 1493 году брак с дочерью герцога Миланского Галеаццо Мария Сфорца (1466-1476 годы) Бьянкой Мария Сфорца (1472-1510 годы), открывавший перед Габсбургами перспективу присоединения Миланского герцогства к их владениям. Для борьбы против Франции Максимилиан I Габсбург заключил династический союз с Испанией: в 1496 году женил Филиппа I Габсбурга на Хуане Безумной, дочери королевы Кастилии Изабеллы I и короля Арагона, Сицилии и Сардинии Фернандо II; в 1497 году выдал Маргариту Австрийскую замуж за сына Изабеллы I и Фернандо II Хуана (1478-1497 годы). Хотя добиться территориальных приобретений в Северной Италии Максимилиану I Габсбургу не удалось, династический союз позволил Габсбургам со временем утвердиться на испанском престоле и включить Испанию в состав Священной Римской империи.
Война в Италии сделала невозможным прибытие Максимилиана I Габсбурга в Рим для принятия императорской короны. Лишь в 1508 году папа Римский, остро нуждавшийся в союзе с Максимилианом I Габсбургом, дал согласие на отказ от церемонии коронации и разрешил ему пользоваться титулом «избранного римского императора». Этот прецедент в дальнейшем был использован потомками Максимилиана I Габсбурга для отказа от коронации в Риме, а в имперское право вошло положение, согласно которому избрание германского короля курфюрстами само по себе делает его императором Священной Римской империи.
Предпринимавшиеся Максимилианом I Габсбургом с середины 1490-х годов попытки проведения имперской реформы, целью которой являлось создание централизованной системы управления Священной Римской империей (учреждение общеимперских судебных, административных и финансовых учреждений), введения единой валюты (так называемого общего пфеннига) и единой системы налогообложения, оказались малоэффективными ввиду сохранявшегося всевластия князей. Не положил предела военному противоборству между германскими государствами и провозглашённый Вормсским рейхстагом 1495 года «вечный имперский мир».
Военные предприятия Максимилиана I Габсбурга в Италии не встречали поддержки имперских князей. Средства на ведение войны Максимилиан I Габсбург был вынужден изыскивать за счёт мобилизации ресурсов собственных родовых владений: прекратил перечисление средств на содержание имперских учреждений и собранных имперских налогов (освободившиеся в результате этого суммы были использованы на военные нужды), заложил серебряные и медные рудники в Тироле банкирскому дому Фуггеров и прочее. После 1505 года Максимилианом I Габсбургом была предпринята попытка проведения имперской военной реформы, главным результатом которой стала замена рыцарского ополчения ландскнехтами.
В 1518 году незадолго до смерти добился согласия папы Римского на провозглашение своим преемником в качестве императора Священной Римской империи внука Карла (смотри в статье Карл V).
Будучи человеком одарённым и широко образованным, Максимилиан I Габсбург разделял идеи гуманизма, оказывал финансовую поддержку многим писателям и художникам, в том числе А. Дюреру. Перу Максимилиану I Габсбургу принадлежит несколько автобиографических произведений: «Weißkunig» (1514 год), «Theuerdank» (1517 год) и другие.