ЛЮДОВИК ОРЛЕАНСКИЙ Людовик Орлеанский (фр. Louis d’Orleans) (13.03.1371, Париж — 23.11.1407, Париж) — принц крови из династии Валуа; второй сын короля Карла V Мудрого и Жанны Бурбонской, младший брат короля Карла VI.

Людовик Орлеанский ( фр . Louis d’Orleans) (13.03.1371, Париж — 23.11.1407, Париж) — принц крови из династии Валуа ; второй сын короля Карла V Мудрого и Жанны Бурбонской, младший брат короля Карла VI . Граф Валуа, затем герцог Турени (1386) и, наконец, герцог Орлеанский (с 1392). Женился на Валентине Висконти (1389), дочери герцога Миланского. От этого брака родилось 8 детей, в том числе Карл Орлеанский, чей сын впоследствии стал королем Франции Людовиком XII . От фаворитки Мариетты Энгиенской родился сын, прозванный Бастардом Орлеанским, который стал соратником Жанны д’Арк и получил титул графа Дюнуа. Из-за болезни брата, короля Карла VI, возникло соперничество принцев крови за доступ к власти и к королевской казне. Младший брат короля считал себя наиболее близким к трону, что оспаривал самый авторитетный и могущественный принц крови — герцог Бургундии. Их конфронтация разворачивалась в разных сферах, прежде всего в области управления: Филипп Храбрый , герцог Бургундский, выступал за соучастие знати и общества в управлении, что обеспечило ему широкую поддержку, особенно в среде горожан и в университетских кругах; Л. О., напротив, всемерно отстаивал суверенитет и авторитарный принцип королевской власти, что отвечало интересам в том числе королевских чиновников. В контексте церковной схизмы соперники занимали разные позиции. Л. О. благодаря жене имел интересы в Италии: папа Климент VII поддерживал притязания французского короля, получившего от жены область Асти; затем Л. О. вступил в союз с папой Бенедиктом XIII в обмен на его поддержку прав Валентины Висконти в Италии. Его соперник, Филипп Бургундский, напротив, отказался подчиняться папе Римскому, хотя это ущемляло его интересы (препятствовало союзу с Англией и развитию фламандских городов, зависевших от ввоза английской шерсти). После смерти Филиппа Храброго (1405) Л. О. решил закрепить свой приоритет, удалив из Королевского совета всех ставленников Бургундского дома и получив право единолично распоряжаться доходами казны. Однако эта временная победа ухудшила положение Л. О.: теперь его обвиняли во всех бедах страны, в финансовых трудностях, даже в болезни короля, намекая на занятия Валентины Висконти магией или иными зловредными манипуляциями. Меценатство, щедрые пенсионы клиентеле и частые пышные празднества при дворе вызывали подозрения в расточительстве и казнокрадстве Л. О. Его даже подозревали в преступной связи с Изабеллой Баварской , супругой короля. Ставший во главе Бургундского дома Жан Бесстрашный был более амбициозен и решителен, чем отец. По его приказу Л. О. был убит наемниками в Париже, когда возвращался вечером после визита к королеве. Быстро проведенное расследование выявило исполнителей и заказчика этого политического убийства. Последствием его стала первая гражданская война во Франции — борьба бургиньонов и арманьяков .

Лит .: Guenée B. Un meurtre, une societe. L’assassinat du duc d’Orleans, 23 novembre 1407. Paris, 1992. С. К. Цатурова.