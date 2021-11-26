ЛА САЛЬ АНТУАН ДЕ
Французский писатель.
Из старинного дворянского рода. С 1400 служил при анжуйском дворе; неоднократно бывал в Италии. Участвовал в одном из поздних крестовых походов (1415). С 1448 воспитатель сыновей графа Людовика Люксембургского. Первое сочинение Ла С. – прозаич. повесть «Рай королевы Сивиллы» («Paradis de la reine Sibylle», после 1437), написанная под впечатлением ср.-век. легенд о Венериной горе и вошедшая, наряду с др. фрагментами, в состав педагогич. трактата «Салат» («La Salade», 1442–44), предназначалась для старшего сына Рене I Анжуйского, Иоанна Калабрийского. Автор построенного в форме аллегории собрания нравоучит. историй «Зала» («La Sale», 1451); трактатов «Утешение для госпожи Де Фрэн» («Réconfort а̀ Madame de Fresne», 1457–58) и «О турнирах и рыцарских играх былых времён» («Traité des anciens tournois et faictz d’armes», 1459), проникнутого ностальгией по уходящей эпохе. Наиболее известное сочинение Ла С. – прозаич. рыцарский роман «Маленький Жан из Сантре» («Le petit Jehan de Saintré», 1456, напечатан в 1517). По мере развития сюжета роман вбирает в себя элементы комич. жанров (фабльо, фарс) и всё больше тяготеет к пародии на куртуазную литературу; назидат. финал не исчерпывает смысла книги. Ла С. приписывались соч. «Пятнадцать радостей брака» («Quinze joies de mariage», между 1380 и 1410) и сб. «Сто новых новелл» («Cent nouvelles nouvelles», опубл. 1486).
Сочинения:
Œuvres complètes. Liège; P., 1935–1941. Vol. 1–2; Saintré. P., 1993–1994. Vol. 1–2.
Автор статьи: Чекалов К.А.