ЛА САЛЬ АНТУАН ДЕ

Французский писатель.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. С 1400 слу­жил при ан­жуй­ском дво­ре; не­од­нократ­но бы­вал в Ита­лии. Уча­ст­во­вал в од­ном из позд­них кре­сто­вых по­хо­дов (1415). С 1448 вос­пи­та­тель сы­но­вей гра­фа Лю­до­ви­ка Люк­сем­бург­ско­го. Пер­вое со­чи­не­ние Ла С. – про­за­ич. по­весть «Рай ко­ро­ле­вы Си­вил­лы» («Para­dis de la reine Sib­ylle», по­сле 1437), на­пи­сан­ная под впе­чат­ле­ни­ем ср.-век. ле­генд о Ве­не­ри­ной го­ре и во­шед­шая, на­ря­ду с др. фраг­мен­та­ми, в со­став пе­да­го­гич. трак­та­та «Са­лат» («La Salade», 1442–44), пред­на­зна­ча­лась для стар­ше­го сы­на Ре­не I Ан­жуй­ско­го, Ио­ан­на Ка­лаб­рий­ско­го. Ав­тор по­стро­ен­но­го в фор­ме ал­ле­го­рии со­б­ра­ния нра­во­учит. ис­то­рий «За­ла» («La Sale», 1451); трак­та­тов «Уте­ше­ние для гос­по­жи Де Фрэн» («Réconfort а̀ Ma­dame de Fresne», 1457–58) и «О тур­ни­рах и ры­цар­ских иг­рах бы­лых вре­мён» («Traité des an­ci­ens tour­nois et faictz d’ar­mes», 1459), про­ник­ну­то­го нос­таль­ги­ей по ухо­дя­щей эпо­хе. Наи­бо­лее из­вест­ное со­чи­не­ние Ла С. – про­за­ич. ры­цар­ский ро­ман «Ма­лень­кий Жан из Сан­тре» («Le petit Je­han de Saintré», 1456, на­пе­ча­тан в 1517). По ме­ре раз­ви­тия сю­же­та ро­ман вби­ра­ет в се­бя эле­мен­ты ко­мич. жан­ров (фаб­льо, фарс) и всё боль­ше тя­го­те­ет к па­ро­дии на кур­ту­аз­ную ли­те­ра­ту­ру; на­зи­дат. фи­нал не ис­чер­пы­ва­ет смыс­ла кни­ги. Ла С. при­пи­сы­ва­лись соч. «Пят­на­дцать ра­до­стей бра­ка» («Quinze joies de mariage», ме­ж­ду 1380 и 1410) и сб. «Сто но­вых но­велл» («Cent nou­velles nou­velles», опубл. 1486).

Сочинения:

Œu­vres complètes. Liège; P., 1935–1941. Vol. 1–2; Saintré. P., 1993–1994. Vol. 1–2.

Автор статьи: Че­ка­лов К.А.