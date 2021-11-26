КУТНА-ГОРА

КУТНА-ГОРА - город в Чехии , в Среднечешском крае, к востоку от Праги.

Население 21,4 тысячи человек (2009 год).

В 1142 году на мес­те Кутна-Горы ос­но­ван цис­тер­ци­ан­ский монастырь Сед­лец. В XII веке мо­на­хи от­кры­ли в его ок­ре­ст­но­стях за­ле­жи се­реб­ра, около 1260 года тер­ри­то­рия на­ча­ла за­селять­ся немецкими ко­ло­ни­ста­ми. Кутна-Гора (немецкое название Кут­тен­берг, Kuttenberg) впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1289 году. Около 1300 года ко­роль Вац­лав II пре­дос­та­вил го­ро­ду пра­во че­кан­ки мо­не­ты, до 1547 года здесь че­ка­нил­ся се­реб­ря­ный праж­ский грош. К середине XIV века в го­ро­де сфор­ми­ро­вал­ся слой немецкого пат­ри­циа­та, Кутна-Гора стал вто­рым по зна­че­нию по­сле Пра­ги го­ро­дом Че­хии. Иг­рал важ­ную роль в пе­ри­од Гу­сит­ско­го дви­же­ния . В 1422 году Кутна-Гора ок­ку­пи­ро­ва­на вой­ска­ми гу­си­тов.

Ме­сто ко­ро­на­ции в 1471 году Вла­ди­сла­ва II ко­ро­лём Че­хии. В 1485 году в Кутна-Горе ме­ж­ду ка­то­ли­че­ской и ут­ра­к­ви­ст­ской церк­ва­ми за­клю­чён ре­лигиозный мир, ус­та­но­вив­ший их рав­но­пра­вие. В 1727 году го­род ли­шил­ся пра­ва че­кан­ки мо­не­ты, его зна­че­ние ста­ло ос­ла­бе­вать. В XIX веке гар­ни­зон­ный го­род ав­стрий­ской, за­тем ав­ст­ро-венгерской ар­мии. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии. В 1939-1945 году ок­ку­пи­ро­ван герм. вой­ска­ми, вклю­чён в Про­тек­то­рат Бо­ге­мия и Мо­ра­вия. Ос­во­бо­ж­дён Крас­ной Ар­ми­ей в мае 1945 года. С 1993 года в Чешской Рес­пуб­ли­ке.

На вы­со­ком хол­ме над го­ро­дом до­ми­ни­ру­ет го­тический со­бор Святой Вар­ва­ры (1388-1558 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Пар­лер, М. Га­нуш, М. Рей­сек, Б. Рид и другие; западный фа­сад - 1884-1893 годы, Й. Мо­кер, Л. Лаб­лер; фре­ски в Сми­ше­ко­вой ка­пел­ле - около 1485 года), близ ко­то­ро­го рас­по­ло­же­на го­тическая ча­сов­ня Те­ла Гос­под­ня (около 1400 года). В цен­тре го­ро­да так­же со­хра­ни­лись: ком­плекс так называемого Италь­ян­ско­го дво­ра (около 1290-1579 годов, бывший мо­нет­ный двор, с конца XIV века ко­ро­лев­ский дво­рец; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1893-1898 годах и в 1950-е годы); го­ти­че­ские церкви Всех Свя­тых (около 1290 года, пе­ре­строе­на в 1698 году), со­бор Святого Иа­ко­ва (1330-1420 годы; ска­мьи ма­ги­ст­ра­та, около 1480 года, фре­ски XVI века, главный ал­тарь - 1678 год, мас­тер Й. Ридль, жи­во­пись К. Шкре­ты и П. Бранд­ля), церковь Бо­го­ма­те­ри (1360-1470 годы), клад­би­щен­ская церковь Святой Трои­цы (около 1415 года, пе­ре­строе­на в 1488-1504 году) и так называемый Ка­мен­ный дом (1485-1495 годы; с 1902 года - Городской ис­то­рический му­зей); ан­самбль площади Рей­се­ка с до­ма­ми XV-XVIII веков и ко­лод­цем (1493-1495 годы, М. Рей­сек), дво­рец ар­хи­епи­ско­па (1594-1595 годы, со­хра­нил­ся ре­нес­санс­ный пор­тал; пе­ре­стро­ен в 1692-1695 годах); ба­роч­ные: бывшая ие­зу­ит­ская кол­ле­гия (1667-1750 годы, архитектор Д. Ор­си, пе­ре­строе­на в сти­ле клас­си­циз­ма в 1843-1844 годы) с кос­тё­лом конце XVII века, чум­ная ко­лон­на (1713-1715 годы), хра­мы Святого Вар­фо­ло­мея (около 1405 года, пе­ре­стро­ен в 1741-1743 годах), Святого Яна Не­по­му­ка (1734-1752 годы, архитектор Ф. М. Кань­ка), бывший мо­на­стырь ур­су­ли­нок (1738-1743 годы, архитектор К. И. Дин­цен­хо­фер).

В конце XIX - 1-й тре­ти XX веков по­строе­ны: не­оре­нес­санс­ная еван­ге­лическая кир­ха (1887-1888 годы), не­оба­роч­ная ча­сов­ня Святого Серд­ца (1899-1904 годы), до­ма в сти­лях мо­дерн и функ­цио­на­лизм (в том числе Ком­мерческий банк, 1927-1929 годы). В районе Сед­лец - цис­тер­ци­ан­ский мо­на­стырь (1142 годы; рос­пи­си тра­пез­ной XVIII века) с церковью Воз­не­се­ния Бо­го­ма­тери (1282-1320 годы, час­тич­но пе­ре­строе­на в 1699-1707 годах, ар­хи­тек­то­ры П. И. Бай­ер, Я. Б. Сан­ти­ни); ча­сов­ня Всех Свя­тых (конец XIV века, пе­ре­строе­на Сан­ти­ни в 1703-1710 годы) с ос­суа­ри­ем (кос­те­хра­ни­ли­ще; начало XVI века, ин­терь­ер, вклю­чаю­щий около 40 тысяч ске­ле­тов лю­дей, умер­ших во вре­мя чу­мы; ре­ор­га­ни­зо­ван рез­чи­ком Ф. Рин­том в 1870 году). Ис­то­рический центр го­ро­да с со­бо­ром Святой Вар­ва­ры и церковью Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри в Сед­ле­це вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го насле­дия. Му­зей се­реб­ра (с 1877 года; в зда­нии го­тического зам­ка Гра­дек начала XIV века, пе­ре­строе­но в 1485-1504 годы; средневековая шах­та). Ту­ризм.

Близ Кутна-Горы - дво­рец Ка­чи­на (1802-1822 годы), один из луч­ших ам­пир­ных ан­самб­лей в Че­хии.

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