КОНТИ НИККОЛО

Конти (ит. Conti), Никколо (ок. 1395, Кьоджа — до 10.08.1469, Венеция) — венецианский купец и путешественник, побывавший на Среднем Востоке, в Южн. и Юго-Вост. Азии.

Рассказ о странствиях К. дошел в двух значительно отличающихся друг от друга вариантах — записи итальянского гуманиста Поджо Браччолини (1380—1459) и пересказе кастильского путешественника Перо Тафура.

История появления первой версии содержится в предисловии к ее переводу на португальский язык, вышедшему в 1502. В соответствии с ним, К., путешествуя по Египту, ради сохранения жизни себе и членам своей семьи был вынужден принять ислам. Возвратившись в Италию, он отправился за отпущением греха к папе Евгению IV. В качестве епитимьи К. было приказано рассказать о своих странствиях папскому секретарю Браччолини, который включил это повествование в 4-ю книгу своего трактата «О превратности судьбы» («De varietate fortunae»). Браччолини попытался сопоставить данные путешественника со сведениями об Индии и Юго-Вост. Азии, содержавшимися в античных источниках, а также, вероятно, подвергнул историю К. литературной обработке.

В передаче Тафура рассказ о странствиях К. гораздо короче, но при этом содержит ряд фантастических историй о странах Востока (пребывании при дворе пресвитера Иоанна, землях, населенных звероподобными людьми и др.). Сведения в обеих версиях рассказа не позволяют восстановить хронологию путешествия К. и его полный маршрут. Наибольший интерес представляют сообщения К. о ряде внутренних районов Индии и Юго-Вост. Азии (природе, обычаях, религии, хозяйственном укладе, городах, государствах), до этого неизвестных европейцам.

О биографии К. известно немного. До начала путешествия этот венецианец занимался торговлей в Дамаске, где выучил арабский. Оттуда около 1414—1419, с караваном из 600 купцов, К. поехал в Багдад, а затем по Тигру приплыл в Басру. Прожив некоторое время в Ормузе и Калхате (порте, находившемся на территории совр. Омана), К. освоил персидский — «лингва франка» торговцев бассейна Индийского океана. Также он установил отношения с местными купцами, что позволило К. передвигаться по маршрутам посреднической торговли в Южных морях, контролируемым арабами и индийцами.

Из района Персидского залива К. отправился в Индию. По сообщению Браччолини, путешественник называл так всю Азию восточнее Персии, разделяя ее на три части: от Персии до р. Инд, от Инда до Ганга, и земли, расположенные за ним. В Индии К. обосновался в Камбее, затем побывал в ряде крупных торговых центров Малабарского побережья, а также во внутренних районах Индостана. Он посетил Виджаянагар (ныне Хампи) — столицу одноименной индуистской империи, после чего по реке Тунгабхадра спустился в Малиапур (пригород совр. Ченнаи). Там К. увидел гробницу Св. Фомы, с именем которого традиция связывает распространение христианства в Индии, где, по сообщению путешественника, существовало множество общин несторианцев .

Уже с восточного побережья Индостана К. отправился на Ланку (совр. Шри-Ланка), после чего прожил год на Суматре. Далее его путь лежал в Бирму (совр. Мьянму). Там он посетил Аву, а затем провел четыре месяца в Пегу — столице одноименного государства. Затем К. отправился на Калимантан и Яву, на которой пробыл 9 месяцев. Обратный путь К. проходил через Чампу, Ланку, Квилон (крайний юго-запад Индостана), торговые города Малабарского побережья (Кочин и Каликут) и Камбей. Оттуда он отплыл к южному побережью Аравии, где посетил Сокотру, Аден и Джидду. На побережье Синайского п-ова в 1437 К. встретился с Тафуром, вместе с которым по суше добрался до Каира. Там во время эпидемии умерла сопровождавшая К. жена-индианка и двое из их четырех детей. После этого К. решил вернуться в Венецию, куда прибыл в 1439.

Впервые запись рассказа К., сделанная Браччолини и быстро распространившаяся в рукописном виде, была опубликована еще в 1492 под названием «Вновь узнанная Индия» («India recognita»). В XVI—XVII вв. текст сопровожденного предисловием португальского издания 1502 не раз переводился на испанский, итальянский, английский и нидерландский языки. Целиком трактат Браччолини «О превратности судьбы» был впервые издан в Париже в 1723.

Ист.: Тафур П. Странствия и путешествия / Пер., пред. и комм. Л.К.Масиеля Санчеса. М., 2006; BraccioliniP.Historiae de varietate fortunae libri quatuor. Paris, 1723; Le voyage aux Indes de Nicolò de Conti (1414—1439) / Ed. par A.-L. Amilhat-Szary. Préf. de G. Bouchon. Paris, 2004.

Лит.: Возчиков Д. В. На перекрестке бестиарных традиций: животный мир «трех Индий» глазами венецианца XV в. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. T. 7. Вып. 6 (50); URL: http://history.jes.su/s207987840001509-8-1; Breazeale K. Editorial Introduction to Niccolò de’ Conti’s Account // School of Oriental and Africal Studies. Bulletin of Burma Research. Vol. 2. № 2. 2004. P. 104—109; Chaudhuri S. India Recognita: The Travels of Nicolò de’ Conti // Oriente e Occidente nel Rinascimento / Ed. L. Secchi Tarugi. Milan, 2009. P. 236—278.