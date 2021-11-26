КОМПАНИЯ КУПЦОВ-АВАНТЮРИСТОВ

Компaния купцов-авантюристов — одна из старейших английских компаний, занимавшаяся внешней, заморской торговлей сырой шерстью и грубыми сукнами.

Основана в Лондоне в начале XV в. В 1407 К. к.-а. получила королевскую хартию на монопольный вывоз грубого сукна из Англии . Первая фактория К. к.-а. была основана в Антверпене. В связи с повышением 1560-х в Антверпене торговых пошлин на английское сукно и запрет английским кораблям входить в порт, перебазировалась на север Германии — в Гамбург, Эмден, Штад и стала главным конкурентом Ганзы . В XVII в. К к.-а. была вынуждена сокращать экспорт в связи с запретом в 1614 вывозить грубые сукна. Тридцатилетняя война 1618—1648 лишила К. к.-а. многих рынков сбыта, а в результате Славной революции (1689) компания потеряла монопольное право на вывоз шерсти и сукон. С начала XVII в. главной торговой площадкой К. к.-а. в Европе стал Гамбург. Во 2-й половине XVII в. утратила монополию в торговле сукнами. В 1808 прекратила деятельность.

Лит.: Маркова С. П. Английские купцы-авантюристы. СПб., 2011; Bisson D. R. Merchant Adventurers of England: Company and Crown, 1474—1564. London, 1993.