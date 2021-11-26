КОЛА ДИ РИЕНЦО (итал. Cola di Rienzo)

Итальянский политический деятель, руководитель Римской республики.

Кола ди Риенцо родился в простой семье около 1313 г. В юности сумел получить хорошее образование. Кола ди Риенцо был почитателем античности и грезил о том времени, когда Рим был центром мира. Видя тяжесть положения римского населения, угнетаемого светской властью папы и местного дворянства, ратовал за установление в Риме республики.

Кола ди Риенцо был блестящим оратором, поэтому народ вознес его во главу бунта пополанов, восставших в 1347 г. Мятежники захватили Капитолий, провозгласили республику и лишили папу светской власти. Кола ди Риенцо освободил народ от присяги дворянам, ввел единую систему мер и весов, а также отменил многочисленные пошлины, установленные повсюду в римской округе местными феодалами.

Кола ди Риенци сам посвятил себя в рыцари, провозгласил себя трибуном августом и объявил об объединении Италии, назвав Рим ее столицей. Были отчеканены монеты с надписью «Рим — глава мира». Однако планы объединения страны вокруг Рима шли вразрез с интересами многочисленных итальянских коммун- государств, императора, папства и римской знати.

В конце 1347 г. вспыхнуло восстание дворянства, в результате которого Кола ди Риенцо был вынужден бежать из Рима к императоры Карлу IV, надеясь внушить ему опасения нового усилении папы. Но Карл IV выдал ди Риенцо папе Клименту VI.

Однако, преемник Климента, Иннокентий IV попытался использовать Коло ди Риенцо в собственной борьбе против знати и назначил его сенатором. Но в 1354 г. против власти ди Риенцо вспыхнуло новое восстание знати, в результате которого Кола ди Риенцо погиб. В молодости он проявил себя в качестве литератора и написал несколько сочинений.

Иллюстрации:

Кола ди Риенцо. Портрет.