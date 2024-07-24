Клянусь цаплей! История о птице, развязавшей столетнюю войну Откуда взялась традиция клясться "всякой дичью" и почему это так полюбилось средневековым рыцарям, попробуем разобраться в этом тексте.

Текст, повествующий о той самой памятной клятве цаплей, дошел до нас из далекого XIV века в виде сатирической поэмы "Vœux du héron", и повествует об изгнанном наследнике графства Артуа, Робере, который жил при дворе короля Англии Эдуадра III (1327-1377 гг.) после поражения в борьбе за графский титул. Также сообщение об этом случае дошло до нас в Chronographia Regum Francorum и Chronique Normandie. Вкратце перескажем сюжет этой поэмы:

Клятва цаплей

Робер д'Артуа, не в силах более мириться с потерей своего наследственного владения, пытается уговорить короля Эдуарда III объявить войну Филиппу VI, королю Франции. Для этой цели он измыслил хитрый и коварный план по достижению собственной цели...

В сентябре, когда лето было на исходе, когда счастливые птицы перестали петь, и виноградная лоза начала засыхать, виноград - созревать, а деревья - терять листья, теперь покрывающие дороги, в год 1338, правивший тогда король Эдуард сидел в Лондоне в своем мраморном дворце. С ним сидели герцоги, графы, и придворные дамы и девушки и многие другие. Король сидел за столом, не думая о зле, склоняя голову в тоске, он думал о любви. Он был двоюродным братом доброго короля Франции и дорожил дружбой с ним, как с верным соседом. Поэтому он и не помышлял о войне против него. Но злая судьба сыграла необычную шутку с королем в тот день.

Произошло это из-за благородного синьора, которого звали, по словам придворных, Робер д'Артуа. Он начал войну и страшное противостояние, в котором пострадали многие прекрасные рыцари, погибли многие добрые люди, многие дамы стали вдовами, множество детей стало сиротами, а многие добрые женщины стали жертвами насилия и многие церкви были сожжены и уничтожены - и покуда Господь не положит этому конец, произойдет еще много бед и горя.

Этот самый Робер отправился на соколиную охоту и его сокол принес добытую им цаплю. Эту цаплю он отнес во дворец и велел приготовить, а затем накрыл ее серебряной крышкой и понес к королю. Войдя в зал с процессией из музыкантов и двух благородных дев он произнес речь, в которой сказал, что цапля есть трусливейшее из животных, и ей пристало клясться трусливейшему народу - англичанам, а превыше всего - их королю, который, по словам Робера, стерпел потерю собственных наследственных земель во Франции* и присягнул Филиппу**.

Король был в ярости и тут же потребовал принести ему птицу, на которой поклялся, что разорвет свою присягу Филиппу, вторгнется во Францию и отберет свои наследственные владения. Затем Робер отправился по кругу и предлагал каждому за столом поклясться на цапле, что тот поддержит короля и последует за ним. Первым он подошел к эрлу Солсбери, который, прибыв на пир с дочерью эрла Дерби, поджав одну ногу, подобно цапле, попросил ее, закрыть ему один глаз своим пальцем и поклялся не открывать глаза, пока нога его не ступит на Французкую землю с огнем и мечом. Дочь эрла Дерби при этом поклялась не брать себе мужа, пока эрл Солсберийский не выполнит своего обещания.

Обойдя других знатных гостей, Робер в конце концов подошел к королеве Филиппе и предложил той поклясться на цапле, как это сделали другие гости и король. Королева же поклялась, что не даст родиться своему ребенку до тех пор, пока король Эдуард не отправится в поход на Францию а она последует за ним, а если же ребенок родится прежде, то она поклялась собственноручно убить его. Робер ответил на это, что "никто не мог бы предложить большей жертвы". Затем цапля была разрезана и королева съела небольшой кусочек.

На этом Робер счел свое дело сделанным, а король Англии и его вассалы стали готовиться к походу, с которого и началась война...

* Речь идет о конфискации Гаскони Филиппом в 1337 году

** Эдуард, будучи наследником обширных владений Плантагенетов на континенте, и являясь по сути герцогом этих владений, формально присягал королю Франции

О чем же эта поэма?

Конечно нельзя сказать, что эта поэма - в полной мере исторический документ. Ее герои слега отличаются от своих реальных прототипов, в частности, дочь эрла Дерби еще не родилась в то время, как происходили эти события, а эрл Солсбери в то время был в возрасте 38 лет и к тому же женат. Но есть в ней и вполне историческое зерно.

Действительно, Робер находился при дворе Эдуарда и действительно активно подстрекал его к походу. И действительно, поход начался осенью 1339 года. Уже 20 сетрября Эдуард вошел в Камбрези.

Важно отметить, как поэма передает рыцарский дух и насколько автор ставит в укор уязвленную честь монарха, который не смог сдержаться перед лицом коварной насмешки, которая стала причиной стольких бед. Некоторые исследователи даже называют эту поэму пацифистской, хотя это, конечно, преувеличение.

Откуда взялась цапля?

На самом деле, история клятвы на дичи, которая вдохновила анонимного автора этой поэмы, описана в 1312 году в произведении "Клятва павлином" (Vœux du paon) Тибо де Бара, которое является дополнением к "Роману об Александре", невероятно популярному в средние века произведению, своеобразному фэнтези своего времени, сочетающему историю реального Александра Македонского с массой сказочных сюжетов. В произведении рассказывается о том, что накануне крупного сражения при дворе Александра был устроен пир, во время которого подали павлина и всем присутствующим воинам было предложено поклясться на нем в том, какой подвиг они совершат на будущий день в сражении.

Но на этом история клятв дичью еще не кончается. Настоящий исторический прецедент клятвы дикой птицей произошел 22 мая 1306 года в Вестминстерском аббатстве, накануне похода на Шотландию. Во время пира, который потом назовут Пиром Лебедей, в честь посвящения будущего Эдуарда II в рыцари, было подано два лебедя, на которых тот поклялся сразиться с Робертом Брюсом и принудить его к миру, отомстить за убитого им Джона де Комина, поругание церкви, а также отправиться в Святую Землю воевать с неверными. В лучших традициях артуровского эпоса, многие рыцари в тот день дали не менее яркие клятвы.