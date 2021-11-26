КАЗИМИР III ВЕЛИКИЙ
КАЗИМИР III ВЕЛИКИЙ - польский король.
Из династии Пястов, сын Владислава I Локетека. В 1335 году (окончательно в 1339 году) отказался от прав на Силезию и Плоцкое княжество в пользу Чехии и заплатил ей 1,2 млн. чешских грошей за отказ чешского короля Яна Люксембургского от претензий на польскую корону. В 1343 году заключил мир в Калише с Тевтонским орденом, по которому ценой уступки Восточного Поморья в состав Польши были возвращены Куявия и Добжиньская земля. В 1340-1349 годах вёл войну с Великим княжеством Литовским за наследие Галицко-Волынского княжества.
Присоединил к Польше Галицкую землю, часть Волыни и Подолии. В 1339 году заключил с венгерским королём Карлом I Робертом соглашение о престолонаследии, которое предусматривало, что венгерский король унаследует польский трон в случае отсутствия у Казимира III сыновей. Карл I Роберт признал польские права на Галицкую землю. В годы правления Казимира III происходило быстрое хозяйственное, политическое и культурное развитие Польши; были реорганизованы налоговая и таможенная системы, проведены денежная и судебная реформы (учреждены самостоятельные высшие суды «немецкого права» и введён запрет на обращение польских городов в иностранные судебные органы). При Казимире III были приняты Вислицко-Петроковские статуты 1346-1347 года, проводилась внутренняя колонизация. Большое внимание Казимир III уделял укреплению обороны страны: была реформирована армия, построены 50 замков, окружены стенами 27 городов. При Казимире III в 1364 году основан Краковский университет.
Иллюстрация:
Казимир III. Портрет работы Марчелло Баччиарелли. 2-я пол. 18 в. Архив БРЭ.