КАЗИМИР III ВЕЛИКИЙ

КАЗИМИР III ВЕЛИКИЙ - польский король.

Из ди­на­стии Пяс­тов, сын Вла­ди­сла­ва I Ло­ке­тека. В 1335 году (окон­ча­тель­но в 1339 году) от­ка­зал­ся от прав на Си­ле­зию и Плоц­кое княжество в поль­зу Че­хии и за­пла­тил ей 1,2 млн. чешских гро­шей за от­каз чешского ко­ро­ля Яна Люк­сем­бург­ско­го от пре­тен­зий на польскую ко­ро­ну. В 1343 году за­клю­чил мир в Ка­ли­ше с Тев­тон­ским ор­де­ном , по ко­то­ро­му це­ной ус­туп­ки Восточного По­мо­рья в со­став Поль­ши бы­ли воз­вра­ще­ны Куя­вия и Доб­жинь­ская зем­ля. В 1340-1349 годах вёл вой­ну с Ве­ли­ким кня­же­ст­вом Ли­тов­ским за на­сле­дие Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го княжества.

При­сое­ди­нил к Поль­ше Га­лиц­кую зем­лю, часть Во­лы­ни и По­до­лии. В 1339 году за­клю­чил с венгерским ко­ро­лём Кар­лом I Ро­бер­том со­гла­ше­ние о пре­сто­ло­нас­ле­дии, ко­то­рое пре­ду­смат­ри­ва­ло, что венгерский ко­роль уна­сле­ду­ет польский трон в слу­чае от­сут­ст­вия у Казимира III сы­но­вей. Карл I Ро­берт приз­нал польские пра­ва на Га­лиц­кую зем­лю. В го­ды прав­ле­ния Казимира III про­ис­хо­ди­ло бы­строе хо­зяйственное, по­ли­тическое и куль­тур­ное раз­ви­тие Поль­ши; бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны на­ло­го­вая и та­можен­ная сис­те­мы, про­ве­де­ны де­неж­ная и су­деб­ная ре­фор­мы (уч­ре­ж­де­ны са­мо­сто­ятельные выс­шие су­ды «не­мец­ко­го пра­ва» и вве­дён за­прет на об­ра­ще­ние польских го­ро­дов в иностранные су­деб­ные ор­га­ны). При Казимире III бы­ли при­ня­ты Вис­лиц­ко-Пет­ро­ков­ские ста­ту­ты 1346-1347 года, про­во­ди­лась внут­рен­няя ко­ло­ни­за­ция. Боль­шое вни­ма­ние Казимир III уде­лял ук­ре­п­ле­нию обо­ро­ны стра­ны: бы­ла ре­фор­ми­ро­ва­на ар­мия, по­строе­ны 50 зам­ков, ок­ру­же­ны сте­на­ми 27 го­ро­дов. При Казимире III в 1364 году ос­но­ван Кра­ков­ский уни­вер­си­тет .

Иллюстрация:

Ка­зи­мир III. Порт­рет ра­бо­ты Мар­чел­ло Бач­чиа­рел­ли. 2-я пол. 18 в. Архив БРЭ.