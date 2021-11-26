КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР КЕНИГСБЕРГА

Кафедральный собор Кенигсберга основан в первой трети XIV века под покровительством Тевтонского ордена . Является одним из немногих образцов готической архитектуры на территории России.

-Нацисты раскопали могилу Канта, пытаясь измерить его череп для доказательства его принадлежности к арийской расе. -Петр I, изучая Валленродтскую библиотеку, обнаружил старинную Радзивилловскую летопись, повествующую о Древней Руси. -Руины Кафедрального собора можно увидеть в кинофильмах «Женя, Женечка и «катюша» и «Жена керосинщика». Магистр Тевтонского ордена счел новый собор слишком похожим на крепость и остановил строительство до тех пор, пока церковные власти не обещали придать будущему храму исключительно культовый вид. На северной стороне собора можно увидеть уступ в месте, где кладка переходит с толщины три метра на меньшую, до 1,28 метра.

Пришлось облегчить и фундамент. Образ собора отвечает планировке орденских церквей с трехнефной церковью для мирян и однонефным хором для рыцарства, но без подземной часовни. Сгоревшие в XVI веке башни были отстроены заново в стиле Возрождения. На квадратном основании южной башни появилась надстройка с двенадцатью углами, позже увенчанная шпилем. Часы на башне собора, несмотря на средневековый вид, самые точные в Калининграде, с современным механизмом и спутниковой связью. Слабость фундамента не позволила поднять башни на задуманную высоту, и здание стало опасно проседать. Северная башня отклонилась на 45 сантиметров от оси и немного напоминает знаменитую Пизанскую. Внутренний интерьер нефов к 1400 году украсили фрески со сценами из Священного Писания. Главное впечатление, которое и сейчас производит собор, - бесконечный простор, и это отличает его от стремящихся ввысь соборов поздней готики. Длина здания составляет 88,5 метра, высота башни со шпилем - 50,75 метра, а ширина - 30,2 метра. «Здешняя кафедральная церковь огромна, - писал в дневнике российский историк Н.М. Карамзин. - С великим примечанием рассматривал я там древнее оружие, латы и шишак благочестивейшего из Маргграфов Бранденбургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. Где вы, думал я, где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней...». В 1511 году Великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбургский освободил Пруссию от власти папы римского и принял лютеранство. Перемены ожидали и Кафедральный собор. Он был передан городу Кнайпхофу, а в 1560-м - университету Альбертина. Герцог Альбрехт похоронен в Кафедральном соборе, почти вся восточная стена была занята роскошной эпитафией по образцу итальянских надгробий расцвета Возрождения.

Сейчас от монументального памятника сохранился только архитектурный каркас. В северной части алтаря в 1588 году было основано захоронение профессоров Кенигсбергского университета. Большая часть из ста надгробий и эпитафий не сохранилась, но оставшиеся бережно реставрируются. В 1804 году у северо-восточного угла собора обрел последнее пристанище великий немецкий философ Иммануил Кант. В августе 1944 года, после налетов 600 бомбардировщиков английской авиации, остров Кнайпхоф был практически разрушен. Стены собора устояли, но в пожаре погиб весь внутренний интерьер. Известно, что нацисты запретили пожарным тушить огонь. Долгие годы после войны собор был величественной руиной, в одиночестве стоявшей среди опустевшего острова. От окончательного разрушения его спасла могила Канта , считавшегося в СССР провозвестником коммунистической идеологии. Единственная уцелевшая после налета в 1944 году статуя из Кафедрального собора - изображение графини Доротеи, супруги герцога Альбрехта - была найдена при поисках Янтарной комнаты и сейчас хранится в Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Статус памятника республиканского значения Кафедральный собор в Калининграде получил в 1960 году. В 1992-м трагические развалины были законсервированы, и начались работы по исторической реконструкции. Несмотря на повреждения и потери, собор заслуженно относится к памятникам архитектуры федеральной категории охраны. Могила Канта

Великий философ Иммануил Кант был похоронен в 1804 году последним в профессорской усыпальнице у северных хоров Кенигсбергского собора. В 1880-м над могилой была возведена часовня в стиле неоготики. К двухсотлетнему юбилею Канта архитектор Фридрих Ларс получил заказ на перестройку надгробия. Посещение могилы Канта разрешалось два раза в год: 12 февраля и 22 апреля - в дни рождения и смерти философа. Помимо философии, Иммануил Кант преподавал в университете Альбертина такие необычные дисциплины, как фортификация и пиротехника. Валленродтская библиотека

Две комнаты с росписью в стиле барокко, украшенные удивительной деревянной резьбой, на втором этаже южной башни, с 1650 года хранили знаменитую Валленродтскую библиотеку. Основанная канцлером Мартином фон Валленродом и его сыном, к ХХ веку она состояла из 10 000 уникальных книг, собранных по всему миру. Только часть редчайших томов уцелела в библиотеке университета, остальные бесценные книги погибли при пожаре собора. Орган

В Кафедральном соборе можно посетить концерты органной музыки. Собор вновь обрел голос в 2008 году. Система из Большого и Малого органов восстановлена немецкими мастерами по довоенным чертежам с применением современных оптико-волоконных и компьютерных технологий. Декоративная часть самого большого в Европе органа украшена калининградскими мастерами филигранной резьбой и движущимися фигурами. Задача Эйлера

Соборный мост между Альштадтом и Кнайпхофом простоял всего 50 лет после начала строительства Кафедрального собора. В городе осталось семь мостов, перекинутых через реку, омывающую остров и расходящуюся на два рукава. Можно ли прогуляться по Кенигсбергу , пройдя по всем мостам, не заходя на любой из них дважды? Задача математика Леонида Эйлера о кенигсбергских мостах лежит в основе теории графов, которая до сих пор помогает в изучении транспортных систем, оптимизации доставки грузов и маршрутизации данных в Интернете. Башенка-звонница

При строительстве крыши продольного нефа в конце XVI века была обнаружена ошибка в планировке здания: башенная часть оказалась смещенной относительно центральной части. Для ее исправления средневековые строители нашли изящное решение - на месте изгиба кровли возвели маскирующую маленькую башенку-звонницу.

Иллюстрации:

Кафедральный собор Кенигсберга.