КАБОШЬЕНЫ

Кабошьены — наименование участников крупнейшего восстания в Париже 1413; производное от имени главы мятежников Симона Ле Кутелье по прозвищу Кабош, мясника-живодера корпорации Большой Бойни Парижа.

Восстанию предшествовало нарастание недовольства внутри различных групп жителей столицы положением дел в стране. Богатейшая корпорация Большой Бойни не была допущена до управления городом и не входила в группу нотаблей. Горожане возмущались ростом налогов. Общество в целом страдало от бедствий Столетней войны и борьбы партий арманьяков и бургиньонов . Царствование психически больного короля Карла VI провоцировало злоупотребления и неразбериху в администрации. Парижский университет (см. Сорбонна ) давно лелеял идеи демократизации управления страной через соучастие общества. Этими настроениями воспользовался Иоанн Бесстрашный, герцог Бургундский, привлекая на свою сторону недовольных.

Движение за реформы в управлении заявило о себе на собрании Генеральных штатов, открывшемся 30 января 1413: в ответ на просьбу о вотировании налога посыпались жалобы на злоупотребления. Выработанная к февралю комиссией из университетских интеллектуалов и юристов программа реформ ставила целью покончить со злоупотреблениями и улучшить работу королевской администрации, особенно в сфере финансов. Эти требования поддержали парижане: 27—29 апреля 1413 вспыхнуло восстание с участием мясников, живодеров, дубильщиков кож и др.: они захватили оружие, осадили Бастилию и дворец дофина, взяли в свои руки управление городом, арестовали ряд высокопоставленных лиц и чиновников, в их числе королевского прево столицы Пьера дез Эссара. 9—11 мая бунт продолжился, были арестованы горожане, не присоединившиеся к восстанию, а 22 мая толпа захватила дворец Сен-Поль и арестовала 30 человек, включая приближенных королевы. Регулярно происходили расправы над арестованными. Апогеем восстания стало оглашение в зале Парламента в присутствии короля 26—27 мая «Кабошьенского ордонанса» — проекта реформы всей структуры королевской администрации (сокращение штатов, реорганизация, усиление контроля и т. д.). Но университет, чиновники и нотабли Парижа, напуганные жестокостями, мечтали о мире; парижане начали склоняться в пользу арманьяков, которые и вошли в столицу в августе. Главы восстания были либо казнены или изгнаны, либо, как Симон Кабош, бежали, укрывшись в землях герцога Бургундского. Кабошьенский ордонанс был торжественно отменен и уничтожен 5 сентября 1413. Большая Бойня была разрушена в 1416 и потеряла все привилегии.

Лит.: Себенцова М. М. Кабошьены и ордонанс 1413 г. // Ученые записки Московского государственного педагогического институтата. 1946. Т. 37. С. 57—90; Ее же. Восстание кабошьенов // Труды Московского государственного историко-архивного института. 1958. Вып. 12. С. 208—240. Coville A. Les Cabochiens et l’ordonnance de 1413. Paris, 1888.