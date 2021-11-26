КАБОШЬЕНОВ ВОССТАНИЕ
КАБОШЬЕНОВ ВОССТАНИЕ - восстание в Париже в 1413 году.
Связано с борьбой за власть арманьяков и бургиньонов, опиралось на обществ. движение за реформы. Кабошьенов восстание получило название по имени одного из его наиболее активных и одиозных участников, представлявших ремесленно-торговые круги Парижа, - живодёра Симона Ле Кутелье по прозвищу Кабош (Caboche, буквально - башка). Кабошьенов восстание возглавлялось мясниками и живодёрами Большой парижской бойни, богатой, но не допущенной к власти ремесленной корпорации; участие в нём приняли также широкие слои ремесленников и торговцев, преподаватели и студенты Парижского университета и часть королевских чиновников - сторонников Жана Бесстрашного. Под его влиянием король Карл VI созвал 30.01.1413 года в Париже собрание Генеральных штатов Лангедойля, в ходе которого были высказаны требования реформ в области управления государством.
27-29 апреля восставшим удалось захватить Бастилию и резиденцию дофина, добиться отстранения от власти и ареста 19 чиновников, включая прево Парижа Пьера дез Эссара. 9-11 мая восстание возобновилось с новой силой; 22 мая толпа овладела королевским дворцом Сен-Поль, арестовав 30 приближённых королевы (некоторые из них были казнены).
Депутаты Генеральных штатов, университетские интеллектуалы и юристы выработали программу реформ (Кабошьенский ордонанс) и представили её на одобрение парламента 26-27 мая. Реформы, опиравшиеся на основные положения ордонансов о преобразовании королевства (принимались с 1302 года), были направлены на закрепление установленных принципов управления (конкурсный отбор чиновников, упорядочение структуры государственного аппарата, сокращение его численности, пресечение коррупции и злоупотреблений). Целью реформ являлось также стремление поставить верховную власть под контроль Генеральных штатов, что фактически означало установление ограниченной монархии.
Напуганные размахом Кабошьенов восстание буржуа и беднота Парижа, а также чиновники и представители университета отошли от него. В августе арманьяки заняли Париж. Сторонники Жана Бесстрашного бежали из города, многие участники восстания подверглись изгнанию. В начале сентября 1413 года власти отменили и торжественно уничтожили Кабошьенский ордонанс. Большая парижская бойня была разрушена и потеряла все свои привилегии.