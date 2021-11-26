ИЗОРИТМИЯ

ИЗОРИТМИЯ - техника композиции в многоголосной музыке XIV - первой половины XV века.

Тер­мин (вве­дён в 1904 году немецким му­зы­ко­ве­дом Ф. Люд­ви­гом) оз­на­ча­ет ос­ти­нат­ное по­вто­ре­ние (смотрите Ос­ти­на­то ) рит­мичного ри­сун­ка, не­за­ви­си­мо­го от про­во­ди­мой в том же го­ло­се ме­ло­дии (зву­ко­вы­сот­ной ли­нии). Как пра­ви­ло, рит­мичный ос­ти­на­то по­ме­ща­ет­ся в те­но­ре; по­вто­ряе­мая рит­мичная фи­гу­ра - тáлья (или тáлеа, от позд­не­латинского talea - «от­ре­зок»), по­вторяе­мая ме­ло­дическая фи­гу­ра - к ́олор (позд­не­латинский color - «ор­на­мен­таль­ное по­вто­ре­ние»). Ви­ды со­от­но­ше­ний та­льи и ко­ло­ра раз­но­об­раз­ны. Наи­бо­лее ти­пи­чен слу­чай, ко­гда на од­но про­ве­де­ние ко­ло­ра при­хо­дит­ся 3-4 та­льи (т. е. рит­мичная фи­гу­ра мень­ше зву­ко­вы­сот­ной в це­лое чис­ло раз), ре­же встре­ча­ют­ся бо­лее слож­ные ти­пы син­хро­ни­за­ции (2 ко­ло­ра при­хо­дят­ся на 3 та­льи, 3 ко­ло­ра - на 4 та­льи и т. д.). Смысл иг­ры ав­то­ном­но­го рит­ма и ав­то­ном­ной ме­ло­дии в том, что дли­тель­но­сти та­льи при ка­ж­дом про­ве­де­нии при­хо­дят­ся на раз­ные вы­со­ты:

Пер­вым, кто крат­ко опи­сал тех­ни­ку изоритмии, был тео­ре­тик Арс но­ва - Ио­анн де Му­рис (или уче­ник его шко­лы) в трак­та­те «Кни­жеч­ка о мен­зу­раль­ной му­зы­ке» (около 1340 года). Пер­вые яр­кие ху­дожественные об­раз­цы изоритмии - в му­зы­ке Фи­лип­па де Вит­ри (12 из 15 его мо­те­тов - изо­рит­ми­че­ские). В твор­че­ст­ве Гильо­ма де Ма­шо изоритмия дос­тиг­ла вер­ши­ны раз­ви­тия: она при­ме­ня­ет­ся в час­тях мес­сы «Нотр-Дам», в го­ке­те «Да­вид», в пе­сен­ных жан­рах (та­льи в обо­их го­ло­сах бал­ла­ды № 1, в кан­ту­се рон­до № 19); в боль­шин­ст­ве мо­те­тов Ма­шо изоритмия име­ет фор­мо­об­ра­зую­щее зна­че­ние. Изы­скан­ность «изо­рит­ми­че­ской фор­мы» (тер­мин М. А. Са­по­но­ва) дос­ти­га­ет­ся различными приё­ма­ми рит­мического и ме­ло­дического варь­и­ро­ва­ния (осо­бен­но ха­рак­тер­но рит­мическое умень­ше­ние та­льи - ди­ми­ну­ция - к кон­цу со­чи­не­ния), пу­тём сме­ны мен­зу­ры и тем­пу­са (смотрите Мен­зу­раль­ная но­та­ция ). У Й. Чи­ко­ниа, Дж. Дан­стей­б­ла, Г. Дю­фаи и во мно­гих ано­ним­ных со­чи­не­ни­ях изоритмия от­ме­ча­ет­ся пре­имущественно в мо­те­тах. Со 2-й половины XIV века [в пье­сах французской ру­ко­пи­си, хра­ня­щей­ся в городе Ив­реа (Bibl. Capitolare, 115), в 13-м мо­те­те Ма­шо, у ком­по­зи­то­ров пе­рио­да Ars subtilior, например у И. Че­за­ри­са] из­ред­ка встре­ча­ет­ся то­таль­ная изоритмия, ко­гда все го­ло­са мно­го­го­лос­но­го це­ло­го име­ют свои та­льи (В. Апель на­звал этот вид тех­ни­ки «пан-изо­рит­ми­ей»).

Изоритмия как один из прин­ци­пов ком­по­зи­ци­он­ной об­ра­бот­ки кан­тус фир­мус от­ме­ча­ет­ся в XVI веке (например, в мо­те­тах Жос­ке­на Де­пре и А. Вил­лар­та). Изоритмия при­ме­ня­лась и в XX веке (например, по­лио­сти­на­то рит­ма и вы­сот­ной ли­нии в од­ном и том же го­ло­се, фак­тур­ном пла­сте в со­чи­не­ни­ях О. Мес­сиа­на).

Иллюстрация:

Изоритмия. Гиль­ом де Ма­шо. Мо­тет № 9 (на­ча­ло те­но­ра; 3 та­льи ох­ва­ты­ва­ют 2 ко­ло­ра). Архив БРЭ.

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