ИЗОРИТМИЯ
ИЗОРИТМИЯ - техника композиции в многоголосной музыке XIV - первой половины XV века.
Термин (введён в 1904 году немецким музыковедом Ф. Людвигом) означает остинатное повторение (смотрите Остинато) ритмичного рисунка, независимого от проводимой в том же голосе мелодии (звуковысотной линии). Как правило, ритмичный остинато помещается в теноре; повторяемая ритмичная фигура - тáлья (или тáлеа, от позднелатинского talea - «отрезок»), повторяемая мелодическая фигура - к ́олор (позднелатинский color - «орнаментальное повторение»). Виды соотношений тальи и колора разнообразны. Наиболее типичен случай, когда на одно проведение колора приходится 3-4 тальи (т. е. ритмичная фигура меньше звуковысотной в целое число раз), реже встречаются более сложные типы синхронизации (2 колора приходятся на 3 тальи, 3 колора - на 4 тальи и т. д.). Смысл игры автономного ритма и автономной мелодии в том, что длительности тальи при каждом проведении приходятся на разные высоты:
Первым, кто кратко описал технику изоритмии, был теоретик Арс нова - Иоанн де Мурис (или ученик его школы) в трактате «Книжечка о мензуральной музыке» (около 1340 года). Первые яркие художественные образцы изоритмии - в музыке Филиппа де Витри (12 из 15 его мотетов - изоритмические). В творчестве Гильома де Машо изоритмия достигла вершины развития: она применяется в частях мессы «Нотр-Дам», в гокете «Давид», в песенных жанрах (тальи в обоих голосах баллады № 1, в кантусе рондо № 19); в большинстве мотетов Машо изоритмия имеет формообразующее значение. Изысканность «изоритмической формы» (термин М. А. Сапонова) достигается различными приёмами ритмического и мелодического варьирования (особенно характерно ритмическое уменьшение тальи - диминуция - к концу сочинения), путём смены мензуры и темпуса (смотрите Мензуральная нотация). У Й. Чикониа, Дж. Данстейбла, Г. Дюфаи и во многих анонимных сочинениях изоритмия отмечается преимущественно в мотетах. Со 2-й половины XIV века [в пьесах французской рукописи, хранящейся в городе Ивреа (Bibl. Capitolare, 115), в 13-м мотете Машо, у композиторов периода Ars subtilior, например у И. Чезариса] изредка встречается тотальная изоритмия, когда все голоса многоголосного целого имеют свои тальи (В. Апель назвал этот вид техники «пан-изоритмией»).
Изоритмия как один из принципов композиционной обработки кантус фирмус отмечается в XVI веке (например, в мотетах Жоскена Депре и А. Вилларта). Изоритмия применялась и в XX веке (например, полиостинато ритма и высотной линии в одном и том же голосе, фактурном пласте в сочинениях О. Мессиана).
Иллюстрация:
Изоритмия. Гильом де Машо. Мотет № 9 (начало тенора; 3 тальи охватывают 2 колора). Архив БРЭ.