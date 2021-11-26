ИСКРА ИЗ БРАНДИСА

Искра из Брандиса (Ян Искра; чеш. Jiskra z Brandÿsa) (ок. 1400, Брандис, ныне Брандис-над-Орлици, Чехия — между 22.10.1468 и 1471) — чешский и венгерский военачальник.

Военному делу учился в Италии. После 1434 во главе отряда наемников поступил на службу к императору Сигизмунду I Люксембургу , затем служил у императора Альбрехта II Габсбурга (1438—1439), воевал против турок. В мае 1440 присягнул сыну Альбрехта II Ласло Постуму (Ладиславу V Погробеку; 1440—1457), позже стал его главным военнокомандующим и при помощи нанятых гуситов (см. Гуситское движение ) вел борьбу против польского короля Владислава III Варненьчика, заняв ряд городов и отрезав последнего от Польши. В занятых комитатах он фактически был единоличным правителем, поэтому в 1449 венгерское Государственное собрание приказало регенту Ладислава Я. Хуньяди ликвидировать армию И. В марте 1450 между ними было заключено перемирие, но в 1451 под г. Лученец (ныне в Словакии) И. разбил войско Хуньяди и занял всю Верхнюю Венгрию. В 1452 Государственное собрание конфисковало эти земли и лишило его прав, поэтому И. покинул Венгрию. Около 1454 Ладислав V вернул его ко двору и направил на подавление местных восстаний. С приходом к власти в Венгрии в 1458 Матьяша Хуньяди И. перешел на службу к польскому королю Казимиру IV . После заключения соглашения (1462) между Фридрихом III Габсбургом и М. Хуньяди он вернулся в Венгрию, получил титул барона и обширные владения в Араде и Тимишоаре и стал командовать венгерской армией, действовавшей против турок и их союзника молдавского господаря Стефана III Великого. Причины и точная дата смерти неизвестны.

Лит.: Chaloupecky V. Jiskra z Brandÿsa // Tvůrcové dějin. Praha, 1934. Bd. 2; . Faist M.Jan Jiskra z Brandÿsa — zachrаnce uherského trůnu // Historica Olomucensia.Olomouc, 2014. Sv. 46. S. 13—38;Idem.Jan Jiskra z Brandÿsa na vrcholu moci 1445—1451 // Historica Olomucensia.Olomouc, 2015. Sv. 48. S. 43—67. Rady M. Jiskra, Hussitism and Slovakia // Confession and nation in the era of reformations: Central Europe in comparative perspective. Prague, 2011. S. 77—90. Vac. М. Jan Jiskra z Brandÿs. а politicky zâpas Habsburkù s Jagellovc. о Uhry v letech 1440—1442 // Historické Studie. Bratislava, 1957. Roc. 3. Żabiński G. Uwagi dotyczące niektórych aspektów pobytu wojsk Jana Jiskry oraz bratczyków na Górnych Węgrzech w XV w. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne / Acta scientiarum litterarumque (Universitas Iagellonica). Schedae historicae.Cˆ. 126. Kraków, 1999. S. 31—58.