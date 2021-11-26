ИШПАН

Ишпан (граф, лат. comites; венг. ispаn) - возникшая в правление Иштвана I должность управляющего королевским замковым комитатом (comes castri, comes comitatus).

И. назначался королем из числа его доверенных людей. Сроки исполнения должности определялись королем. Венгерское название «И.» происходит от славянского «жупан» (начальник округа). И. управлял королевским имуществом, обладал судебной и исполнительной властью, ведал сбором податей, таможенных и рыночных пошлин, а также возглавлял военные силы комитата.

В XIII в. в ходе борьбы формирующегося дворянства за свои права перед лицом центральной власти и крупных магнатов место королевских замковых комитатов занимают дворянские — местные дворянские общины, обладающие некоторой автономией и своей администрацией. Во главе дворянских комитатов стояли И., с XV в. называвшиеся верховными И. (supremus comes; венг. főispаn). В XIII—ХV вв. И., как и прежде, назначали короли, не всегда пожизненно, часто из числа носителей высших государственных или придворных должностей. По закону они по-прежнему являлись проводниками воли монарха и были обязаны обеспечивать исполнение распоряжений королевской администрации. Новый назначенный верховный И. приносил присягу королю в присутствии Королевского совета. Попытки магнатов превратить эту должность в наследственную в целом не удались. Тем не менее во 2-й половине ХV в. появились наследственные верховные И. Эта тенденция в первую очередь коснулась высших церковных иерархов. Так, эстергомский архиепископ был наследственным верховным И. одноименного комитата. Доходы верховных И. складывались из поступлений от судопроизводства, пошлин, треть которых отходила ему. В обязанности И. входила защита местного дворянства перед лицом как магнатов, так и простонародья; они возглавляли дворянское ополчение комитатов в случае войны; председательствовали в комитатских дворянских судах. Однако, начиная с ХIV в., верховные И., занятые, как правило, государственными делами, принимали все меньше участия в реальном руководстве жизнью комитата, перепоручая это вице-ишпанам (vice-comes; венг. alispаn).

Ист.: Corpus Juris Hungarici. Magyar törvénytаr. 1000—1526. évi törvényczikkek. Budapest, 1899.

Лит.: Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время / Отв. ред. Т. П. Гусарова. М., 2011; Чизмадиа А., Ковач К., Асталош Л. История венгерского государства и права / Под ред. А.И. Пушкаша. М., 1986. Eckhart F. Magyar alkotmаny-és jogtörténet. Budapest, 1946; Istvаn kirаly és műve. Budapest, 1982; Korai magyar történeti lexikon (9—14. szаzad) / Főszerk. Kristó Gy. Budapest, 1994.