ИОАНН IV ВЕЛИКИЙ КОМНИН

ИОАНН IV ВЕЛИКИЙ КОМНИН - тра­пе­зунд­ский им­пе­ра­тор (1429-1460 годы).

Стар­ший сын Алек­сея IV Ва­си­лия Ве­ли­ко­го Ком­ни­на и Фео­до­ры Кан­та­ку­зи­ны. За по­пыт­ку от­стра­не­ния ро­ди­те­лей от вла­сти около 1426 года был из­гнан из Тра­пе­зун­да. Всту­пил в брак с до­че­рью име­ре­тин­ско­го ца­ря Алек­сан­д­ра I. В Каф­фе вёл пе­ре­го­во­ры с ге­ну­эз­ца­ми о свер­же­нии от­ца. При по­мо­щи ге­ну­эз­ско­го ка­пи­та­на и его ко­ман­ды вы­са­дил­ся в апреле 1429 года близ Тра­пе­зун­да. В ре­зуль­та­те из­ме­ны ар­хон­тов Ка­ва­си­тов и Схо­ла­ри­ев Алек­сей IV был убит в сво­ём ла­ге­ре и пре­стол пе­ре­шёл к Иоанну IV.

Пре­тен­дуя на ле­ги­тим­ность, Иоанн IV рас­пра­вил­ся с убий­ца­ми от­ца, тор­же­ст­вен­но пе­ре­нёс его прах в специальную усы­паль­ни­цу и воз­да­вал ему вся­че­ские по­чес­ти. Млад­ший брат Иоанна IV и со­пра­ви­тель Алек­сея IV - Алек­сандр (Скан­та­рий) без­ус­пеш­но пы­тал­ся от­нять трон, опи­ра­ясь на под­держ­ку тес­тя, ге­ну­эз­ско­го пра­ви­те­ля Лес­бо­са До­ри­но I Гат­ти­лу­зи.

Стре­мясь уп­ро­чить свою власть, Иоанн IV за­клю­чил со­юз с ос­ман­ским сул­та­ном Му­ра­дом II . Тра­ди­ци­он­ны­ми бы­ли его со­юз с Па­лео­ло­га­ми и де­неж­ная под­держ­ка тра­пе­зунд­ско­го мо­на­сты­ря Дио­ни­си­ат на Афо­не. Тра­пе­зунд­ский ми­тро­по­лит и пред­ста­ви­те­ли Иоанна IV при­сут­ство­ва­ли вме­сте с ви­зантийской де­ле­га­ци­ей при за­клю­че­нии Фло­рен­тий­ской унии в 1439 года, но по­сле воз­вра­ще­ния их в Тра­пе­зунд Иоанн IV ре­ши­тель­но от­верг ус­ло­вия унии. Не имея воз­мож­но­сти вы­пла­тить боль­шой государственный долг ге­ну­эз­цам и стре­мясь из­бе­жать столк­но­ве­ния с ни­ми, вёл дли­тель­ные ди­пло­ма­тические пе­ре­го­во­ры с Каф­фой и Ге­ну­ей , при­вле­кал знат­ных ге­нуэз­цев на служ­бу.Важ­ным фак­то­ром внеш­ней по­ли­ти­ки был ди­на­стический со­юз с княжеством Фео­до­ро (Ман­гуп) в Кры­му. Опи­ра­ясь на не­го, Иоанн IV ока­зы­вал дав­ле­ние на ге­ну­эз­скую Каф­фу.

Был дея­тель­ным пол­ко­вод­цем, ук­ре­пил флот и вой­ско им­пе­рии. В 1456 году от­ра­зил турецкие ата­ки на Тра­пе­зунд. Осоз­нав ос­ман­скую уг­ро­зу, с 1458 года сбли­зил­ся с сул­та­ном Ак-Ко­юн­лу Узун-Ха­са­ном, при­знал его сю­зе­ре­ни­тет и вы­дал за не­го дочь Фео­до­ру. Од­но­вре­мен­но вёл пе­ре­го­во­ры с Си­ноп­ским эми­ра­том, го­су­дар­ст­ва­ми За­па­да и пап­ст­вом о соз­да­нии ан­ти­ос­ман­ской коа­ли­ции. В 1454 году и 1458 году за­клю­чил так­же вас­саль­ные до­го­во­ры с Мех­ме­дом II Фа­ти­хом и вы­пла­чи­вал ему дань. По­сле смер­ти Иоанна IV пре­стол на­сле­до­вал не его ма­ло­лет­ний сын, а брат и со­пра­ви­тель Да­вид.