ИЕРОНИМ ПРАЖСКИЙ

ИЕРОНИМ ПРАЖСКИЙ - чешский теолог, деятель Гуситского движения.

Спод­виж­ник Я. Гу­са. Окон­чил Праж­ский университет в 1398 году, учил­ся в Окс­фор­де (1399-1400 годы). По­лу­чив сте­пень ма­ги­ст­ра, в 1405-1406 годах пре­по­да­вал в университетах Па­ри­жа, Гей­дель­бер­га, Кёль­на. В Анг­лии стал при­вер­жен­цем ре­фор­ма­тор­ских идей Дж. Уик­ли­фа. В Пра­ге примк­нул к ре­фор­мационному те­че­нию, воз­глав­ляв­ше­му­ся Гу­сом , стал ак­тив­ным про­па­ган­ди­стом его уче­ния, вы­сту­пал про­тив ин­дуль­ген­ций, бо­рол­ся с за­силь­ем нем­цев в Че­хии.

В 1412-1413 годах со­вер­шил по­езд­ки по Поль­ше, Лит­ве, западным об­лас­тям Русского государства. Ка­то­лическая цер­ковь объ­я­ви­ла Иеронима Пражского ере­ти­ком. Уз­нав об аре­сте Гу­са, Иероним Пражский на­пра­вил­ся в Кон­станц, где был схва­чен и за­клю­чён в тюрь­му. Вна­ча­ле от­рёк­ся от сво­их взгля­дов, од­на­ко на пуб­лич­ном за­се­да­нии от­ка­зал­ся от от­ре­че­ния, объ­явил се­бя при­вер­жен­цем Гу­са. Кон­станц­ский цер­ков­ный со­бор при­го­во­рил Иеронима Пражского к смер­ти. Со­жжён на ко­ст­ре.

Сочинения:

Recommendacio liberalium arcium // Ge­schichtsschreiber der hussitischen Bewe­gung in Böhmen / Hrsg. von K. Höfler. W., 1860. Bd 2.