ИЕРОНИМ ПРАЖСКИЙ
ИЕРОНИМ ПРАЖСКИЙ - чешский теолог, деятель Гуситского движения.
Сподвижник Я. Гуса. Окончил Пражский университет в 1398 году, учился в Оксфорде (1399-1400 годы). Получив степень магистра, в 1405-1406 годах преподавал в университетах Парижа, Гейдельберга, Кёльна. В Англии стал приверженцем реформаторских идей Дж. Уиклифа. В Праге примкнул к реформационному течению, возглавлявшемуся Гусом, стал активным пропагандистом его учения, выступал против индульгенций, боролся с засильем немцев в Чехии.
В 1412-1413 годах совершил поездки по Польше, Литве, западным областям Русского государства. Католическая церковь объявила Иеронима Пражского еретиком. Узнав об аресте Гуса, Иероним Пражский направился в Констанц, где был схвачен и заключён в тюрьму. Вначале отрёкся от своих взглядов, однако на публичном заседании отказался от отречения, объявил себя приверженцем Гуса. Констанцский церковный собор приговорил Иеронима Пражского к смерти. Сожжён на костре.
Сочинения:
Recommendacio liberalium arcium // Geschichtsschreiber der hussitischen Bewegung in Böhmen / Hrsg. von K. Höfler. W., 1860. Bd 2.