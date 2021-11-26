ГРЮНВАЛЬДСКАЯ БИТВА

Решающее сражение «Великой войны» между Польшей и Литвой и Тевтонским орденом (1409–1411), произошедшее 15 июля 1410 года на поле между Танненбергом и Грюнфельдом (Грюнвальдом). Завершилось победой польско-литовской армии под командованием короля Владислава II Ягелло (Ягайло) и великого князя Литовского Витовта.

Предыстория

В XIV – начале XV века самой важной внешнеполитической задачей для Польского государства была борьба с Тевтонским орденом. Во второй половине XIV столетия Орден активизировал экспансию на польские и литовские земли, поставив Польшу и Литву перед необходимостью совместной борьбы с крестоносцами. Это стало основным мотивом, заставившим стороны заключить в 1385 году так называемую Кревскую унию : дочь покойного польского короля Людовика Анжуйского Ядвига выдавалась замуж за великого князя Литовского Ягайло, который становился королём Польши под именем Владислав Ягелло. Уния не устранила противоречий между новым королём Польши и его двоюродным братом Витовтом, вставшим во главе литовского государства после Кревской унии. Витовта и поддерживавшую его группировку литовской аристократии не устраивала пропольская политика Ягайло. В 1401 году условия унии были пересмотрены, и Витовт был провозглашён пожизненным независимым правителем Литвы – инкорпорация Великого княжества в состав Польши должна была произойти после его смерти. Амбициозный Витовт не терял надежд потеснить влиятельного соперника и упрочить свою власть в Литве.

Кревская уния повлекла за собой христианизацию языческой Литвы, что подрывало идеологические основы деятельности Тевтонского ордена в Восточной Прибалтике. Впрочем, западноевропейские рыцари, особенно немецкие, не были заинтересованы в прекращении этой деятельности: Орден объявил крещение Литвы неискренним и взял курс на борьбу за воплощение собственной концепции христианизации литовских земель. В 1399 году тевтонцы захватили принадлежавшую Литве провинцию Жемайтия (Жмудь). Это стало прелюдией к будущей войне 1409–1411 годов, вошедшей в историю как «Великая война». Жемайты неоднократно восставали против захватчиков: в 1401 такое восстание спровоцировало новые военные действия, которые завершились мирным договором Польши и Литвы с орденом в Ратёнже в 1404 году. Жемайтия оставалась под властью Ордена, но Польше предоставлялось право выкупить Добжинскую землю.

В 1407 году умер великий магистр Тевтонского ордена Конрад фон Юнгинген, и его место занял брат Ульрих, сторонник военного решения литовского вопроса. Воинственные планы вынашивал и Витовт. В 1409 году с ведома Витовта в Жемайтии вспыхнуло очередное восстание, и литовцы пришли на помощь его участникам. Это послужило началом к войне. Действуя через своих сторонников в среде малопольских землевладельцев и духовенства, великий магистр Ульрих фон Юнгинген попробовал удержать Польшу от вмешательства в конфликт, но цели не достиг. Тогда крестоносцы захватили Добжинскую землю – польскую территорию к востоку от Торуни.

Ход сражения

Весной 1410 года литовское и польское войска были готовы к масштабному походу. В начале июля они соединились у Вислы, близ мазовецкого города Червиньска, и кратчайшим путём двинулись во владения Ордена, по пути успешно осаждая пограничные замки. К объединённому польско-литовскому войску присоединились восточнославянские отряды (хоругви) из Смоленска, Полоцка, Галича, Киева и других городов, чешские отряды во главе с Яном Жижкой , позднее предводителем гуситского движения в Чехии, а так же отряд татарской конницы.

10 июля союзное войско не сумело форсировать реку Дрвенцу – на противоположном берегу тевтонцы соорудили оборонительную линию из палисадов, частоколов и шанцев (земляных окопов), за которой расположили артиллерию. Ягайло с войском отступил и расположил союзные войска между Грюнвальдом и Танненбергом. Поле, где и произошёл решающий бой, представляло собой достаточно ровную местность с рядом невысоких холмов, пересекаемых небольшими оврагами. На этой территории, у деревни Грюнвальд, союзные польско-литовские войска и войско Тевтонского ордена и стали друг против друга. Орден вывел на поле боя 52 хоругви, Польша и Литва – 51 и 40 соответственно. Численность обоих войск точно не известна, поскольку нет данных о том, сколько человек включала одна хоругвь. Орден располагал меньшим количеством воинов, но крестоносцы были лучше обмундированы и более боеспособны. Ударной силой тевтонских войск была тяжеловооруженная конница.

Тевтонское войско было построено в три линии, а затем, чтобы удлинить фронт, перестроились в две линии. Впереди войска были установлены бомбарды, их прикрывали арбалетчики. Правым флангом тевтонских сил (20 хоругвей) командовал великий магистр Конрад Лихтенштейн, левым (15 хоругвей) – маршал Фридрих Валленрод. Общее командование осуществлял Ульрих фон Юнгинген. В составе армии Ордена сражались немецкие, французские и другие рыцари, а также наёмники разного происхождения, в том числе швейцарцы и англичане.

Ягайло медлил со вступлением в битву и не давал команду к атаке, ссылаясь на необходимость отслужить мессу и провести обряд посвящения в рыцари. Одни историки полагают, что король хотел измотать противника и ждал, пока солнце перестанет бить союзникам в глаза, другие считают, что он вообще не хотел боя и рассчитывал, что численный перевес польско-литовских сил заставит Орден пойти на переговоры. Промедление Ягайло начало беспокоить польских командиров, а особенно Витовта. В конце концов, в 12 часов дня, в польско-литовский лагерь прибыли орденские герольды с требованием не избегать открытого столкновения, и стало ясно, что демонстрация силы не подействовала на крестоносцев. Витовт первым приказал своим войскам перейти в наступление. Когда литовцы и тевтонцы сошлись в бою, аналогичный приказ своим частям отдал Ягайло. Из-за этого на первых порах союзники действовали не согласованно: основной удар врага пришёлся на литовцев. Тактическое отступление при этом было невозможно – польские силы ещё не втянулись в бой, и отход литовцев мог стоить им больших потерь. Когда в сражение вступила польская тяжёлая кавалерия, ситуация нормализовалась, и Витовт смог начать отходной манёвр. Оторвавшись от преследования Фридриха Валленрода, литовские войска прикрыли польский фланг справа. Крестоносцы, преследуя литовские хоругви, нарушили собственный строй, упустили время и обратно возвращались уже разрозненными группами, что позволило полякам перерезать им путь. Тогда Витовт обрушился на немецкий фланг под командованием Конрада Лихтенштейна. После этого Ульриху фон Юнгингену пришлось вводить в действие все 16 резервных хоругвей. Витовт ввёл в сражение свежие польские силы и стал окружать противника. Тевтонцы попытались совершить прорыв, но были смяты отрядами литовцев (включая русские полки), вернувшимися после обманного манёвра. В результате крестоносцы были зажаты с боков. Шесть тевтонских хоругвей в панике бежало с поля боя, остальные стали просить о пощаде. Крестоносцы понесли значительные потери, причём больше пленными, чем убитыми, но и противоположная сторона потерпела серьёзный урон: вместе оба противника потеряли от 1/5 до 1/3 состава своих армий.

В бою погибли почти все тевтонские военачальники, включая Ульриха фон Юнгингена, Фридриха Валленрода и Конрада Лихтенштейна, а также 200 рыцарей, что составляло приблизительно треть Прусской ветви Ордена. По легенде, соратники великого магистра предлагали ему бежать, но тот ответил, что не оставит поле боя. В руки Витовта попали часть тевтонских знамён, ряд знатных пленников, включая олесницкого князя Конрада Белого, и другая ценная добыча. Винные бочки в лагере тевтонцев заранее были разбиты, чтобы чрезмерное возлияние не деморализовало победителей. После сражения польско-литовские части отдыхали три дня.

Последствия и итоги сражения

Ягайло не сумел в полной мере воспользоваться плодами Грюнвальдской победы. После сражения победоносное войско три дня не покидало поля боя и, как следствие, замедлило с походом на тевтонскую столицу Мариенбург (Мальборк). К стенам крепости польско-литовские силы подступили лишь 25 июля, спустя десять дней после Грюнвальдской битвы, что позволило защитникам Мариенбурга заранее подготовиться к встрече с противником. Новоизбраннй великий магистр Генрих фон Плауен был согласен отказаться от Жемайтии и Добжинской земли, но Ягайло, желавший заключить мир на более выгодных условиях, не принимал его предложений.

Осада Мариенбурга обернулась неудачей: подготовившийся гарнизон сумел отбить атаку. Неудачи при осаде усугубились новыми спорами между Витовтом и Ягайло: в начале сентября первый отказался продолжать военные действия, и литовские части покинули лагерь осаждавших. Кроме того, на стороне тевтонцев выступил король Венгрии (с 1410 года – король Германии) Сигизмунд Люксембургский. Из-за этого, согласно Торуньскому миру, заключённому в 1411 году, были признаны лишь пожизненные права Ягайло и Витовта на Жемайтию. Никаких других территориальных изменений не предполагалось, потери Ордена ограничивались лишь контрибуцией. Эти условия были несоизмеримы с масштабами победы, которую одержали польско-литовские силы. Триумф под Грюнвальдом, таким образом, стал лишь тактической победой, но не стратегической: Тевтонский орден не был полностью разгромлен, хотя его поражение под Грюнвальдом и выявило внутреннюю слабость орденского государства.

Впоследствии войны между Орденом и польско-литовским государством вспыхивали ещё не раз: в 1414, 1419, 1422, 1433–1435 годах. По условиям Мельненского мира 1422 года Орден окончательно вернул Литве Жемайтию, а по условиям Брест-Куявского мира 1435 года соглашался освобождать подданных Ордена от обязанности повиноваться ему в случае начала новой войны. В 1466 году Тевтонский орден, чья военная мощь была безвозвратно подорвана, прекратил своё существование.

Оценки и увековечение памяти

Уже современники характеризовали сражение при Грюнвальде как «Великую битву». Великому князю литовскому Витовту оно принесло всемирную военную славу, и даже в Германии бытовало мнение, что именно многочисленные «язычники» – литовцы и татары, – обеспечили полякам победу. Польские историки склоняются к тому, что главным героем сражения был Ягайло. Тон в этом направлении был задан знаменитым польским историком второй половины XV века Яном Длугошем, чей отец был участником Грюнвальдской битвы. В русской историографии и культуре особое внимание всегда уделялось роли русских полков, действовавших под Грюнвальдом в составе армии Великого князя литовского.

Грюнвальдская битва стала мотивом многих произведений литературы и искусства. Самым известным живописным полотном на тему легендарного сражения является картина Яна Матейко «Грюнвальдская битва», написанная в 1878 году. Писатель Генрик Сенкевич описал события битвы в романе «Крестоносцы» (впервые опубликован в 1897–1900 годах). В Литве наименование «Жальгирис» (так по-литовски называется Грюнвальд) носят несколько популярных спортивных клубов, в том числе титулованный баскетбольный клуб из Каунаса, неоднократно выигрывавший чемпионаты Литвы и СССР.

В 1910 в Кракове прошли торжества по случаю 500-летия победы под Грюнвальдом, собравшие 150 тысяч человек со всех польских земель. Аналогичные мероприятия прошли по всей австрийской Галиции: в 1910 году памятники Грюнвальдской битве были установлены в 60 селениях и городах. В Российской империи в этот юбилейный год издавались брошюры, проводились собрания, посвящённые легендарному сражению. Выступавшие отмечали особую роль смоленских полков; многие предлагали называть битву «Дубравнинской», тем самым подчёркивая решающую роль русских полков в победе над крестоносцами.

Если в 1910 году поле Грюнвальдского сражения находилось на территории Германской империи , и торжества там по понятным причинам проходить не могли, то в 1960 году место событий уже было частью Польши. Польское руководство преподносило Грюнвальдскую битву как величайшую национальную победу поляков над немцами и отводило её юбилею важную роль в развитии польской идентичности на недавно приобретённых территориях. 17 июля 1960 года на историческом поле прошли масштабные торжества с участием примерно 200 000 человек. Взамен старого памятника Грюнвальдскому сражению, установленного в 1953 году, был воздвигнут новый монумент.