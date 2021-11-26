ГРАНАДСКИЙ ЭДИКТ (или АЛЬГАМБРСКИЙ ЭДИКТ, исп. Edicto de Granada)

Закон об изгнании евреев с территорий королевств Кастилия и Арагон, опубликованный от имени католических королей Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской в 1492 г.

Проект документа был разработан Великим инквизитором Испании, личным духовником королевы Изабеллы, Томасом Торквемадой. Существовало две версии документа – одна касалась только кастильских владений (ее подписали и Фердинанд, и Изабелла), вторая – только королевства Арагона (ее подписал лишь король).

Согласно эдикту, все евреи, отказавшиеся принять христианство, должны были покинуть Испанию до 31 июля (позднее срок продлили до 10 августа 1492 г.). Мотивом для изгнания объявлялось «дурное влияние» иудеев и их обычаев на христиан. Уехать из страны были обязаны все некрещеные евреи, вне зависимости от пола, возраста и статуса, порядка 300 000 человек. Они могли взять с собой любое имущество, за исключением золота и серебра. Укрывательство евреев грозило серьезным наказанием для любого христианина, вне зависимости от должности и происхождения.

В исторической науке до сих пор остается дискуссионным вопрос об истинных причинах издания эдикта. Споры отчасти связаны с противоречивой политикой Католических королей по отношению к евреям в предшествующие десятилетия. С одной стороны, иудеи еще до взятия Гранады были выселены из Андалусии. С другой – королевская власть покровительственно относилась к евреям в судах.

Часть еврейских банкиров и ростовщиков оказывала помощь короне, за что получала или сохраняла должности. Вероятно, в целом евреи рассматривались как конкуренты испанскому городскому населению, и не вписывались в монорелигиозные цели монархической политики. В любом случае, отъезд евреев, наиболее экономически активного населения, нанес тяжелый урон хозяйству Пиренейского полуострова.

В 1992 году король Хуан Карлос I объявил эдикт потерявшим силу и принес евреям извинения от имени Испанской монархии.

Исторические источники:

Decreto de Expulsión de los Judíos de España / Boletin de la Real Academia de la Historia. T.XI. Madrid, 1887.

Иллюстрация:

Текст Гранадского эдикта.

Автор статьи: Крылов К.Е.