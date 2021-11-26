ГОНТ, Джон (англ. John of Gaunt)

Герцог Ланкастерский, третий сын короля Эдуарда III и Филиппы Геннегау.

Отец короля Генриха IV (1399-1414), ставшего первым королем из дома Ланкастеров.

Джон Гонт еще при жизни своего отца обладал большим на него и на дела королевства влиянием. Он создал сильную придворную партию в которую входили, например, лорды Латимер и Невиль.

В 1376 г. корона, испытывая недостаток в средствах для ведения войны с Францией, собрала Парламент, вошедший в историю под названием Добрый Парламент. Помимо ряда конфликтов, связанных с недовольством двором и неудачами в войне, этот Парламент провозгласил наследником престола Ричарда, будущего Ричарда II (1377-1399), сына умиравшего на тот момент Эдуарда Черного Принца. Поэтому, когда в 1377 г. умер Эдуард III, ему наследовал именно он, поддержанный и Парламентом, и старым королем и Джоном Гонтом.

Гонт не был популярен в Англии, во многом из-за неоднократного взимания поголовного налога. Ситуация особенно обострилась в 1381 г., что вылилось в восстание под предводительством кровельщика Уота Тайлера, в ходе которого лондонский дворец герцога Ланкастерского был разгромлен.

Тем не менее, Гонт умело лавировал между собственными интересами и королевскими. Так, например, своим влиянием он помог примирить Ричарда II и лордов-апеллянтов в 1389 г.

В 1399 г. перед самой смертью Гонта, его старший сын Генрих Болингброк (будущий король Генрих IV) был изгнан из Англии на 10 лет.

Земли и поместья скончавшегося от болезни Гонта были конфискованы в пользу короны, что спровоцировало Болингброка вернуться и поднять мятеж против Ричарда II.

Иллюстрация:

Гравюра с изображением Джона Гонта, выполненная Джорджем Вертью. XVIII в.