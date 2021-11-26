Генрих V Ланкaстер (09.08.1387, Монмут, Уэльс ‒ 31.08.1422, Венсенн, Франция)

Ге́нрих V Ланкáстер (09.08.1387, Монмут, Уэльс — 31.08.1422, Венсенн, Франция) — король Англии из династии Ланкастеров. Сын Генриха IV и Марии Богун. Воспитывался при дворе Ричарда II, когда его отец был отправлен в изгнание в 1398. Был по­священ королем в рыцари. В 1399 отец Г. V, возглавив возмущенную тираническим правлением Ричарда оппозицию, низложил кузена и был коронован как король Генрих IV; он отправил сына на подавление антианглийского восстания в Уэльсе под руководством Оуна Глендоуэра, пытавшегося вернуть Уэльсу независимость. В битве при Шрусбери (1403) 16-летний Г. V был ранен. После ухудшения здоровья Генриха IV (с 1408) Г. V делил с ним бремя государственных забот, а в 1410—1411 даже управлял страной от его имени. Именно по его приказу во Францию были отправлены английские войска для поддержки герцога Бургундского, воевавшего с Орлеан­ским домом, что вызвало противоречия с Генрихом IV, который поддерживал герцога Орлеанского. Г. V вынудили выйти из королевского совета в 1412. Коронация Г. V. состоялась 9 апреля 1413. Сразу после восшествия на престол Г. V усилил гонения на лоллардов. Среди казненных еретиков оказался бывший товарищ Г. V сэр Джон Олд­касл. В 1414 Г. V отправил послов к королю Франции, прося руки его дочери Екатерины, а также Анжу и Нормандию в качестве приданого вместе с землями, которые должны были отойти к Англии по миру в Бретиньи. Французский король ответил отказом, после чего Г. V провозгласил себя королем Франции и возобновил Столетнюю войну. После ряда громких побед, самой знаменитой из которых была победа при Азенкуре (1415), война завершилась миром в Труа (1420). Г. V был объявлен сыном и наследником Карла VI в обход дофина Карла, а принцесса Екатерина Валуа стала его женой. Поскольку Карл VI страдал психическим расстройством и был неспособен управлять королевством, Г. V был провозглашен еще и регентом Франции. В 1420—1422 Г. V продолжил воевать во Франции против сторонников дофина Карла. В августе 1422 он заболел дизентерией и умер в Венсенском замке под Парижем. Перед смертью Г. V назначил своего брата Джона, герцога Бедфорда, регентом Франции при своем малолетнем сыне Генрихе VI. После отпевания в аббатстве Сен-Дени тело Г. V было перевезено в Англию и по­гребено в Вестминстерском аббатстве.

Лит.: Allmand C. T. Henry V. London, 1968; Chibbert Ch. Agincourt. London, 1964; Curry A. Agincourt: A New History. Stroud, 2005; Earle P. The Life and Times of Henry V. London, 1972; Hibbert Ch. Agincourt. London, 2003; Hutchison H. F. Henry V. London, 1967; Labarge M. W. Henry V. The Cautious Conqueror. New York, 1975. Е. В. Калмыкова.