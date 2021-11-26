ГЕНРИХ V

ГЕНРИХ V - rо­роль Анг­лии (с 1413 года), из ди­на­стии Лан­ка­сте­ров .

Сын Ген­ри­ха IV . Стремился примириться с феодальной знатью, возвратив ей владения, конфискованные отцом. В 1414 году подавил восстание лоллардов. Возобновил Столетнюю войну 1337-1453 годов, разбил французов при Азенкуре 25.10.1415 года и вскоре захватил север Франции с Парижем. Поддержал избрание па­пы Мар­ти­на V на Констанцском соборе (1414-1418 годы) для окончания Великой схизмы.

По договору в Труа 1420 года был признан наследником французского престола, регентом Франции и должен был вступить в брак с Екатериной Валуа, дочерью французского короля Карла VI. Продолжил войну с дофином (будущим королём Франции Карлом VII); умер незадолго до смерти Карла VI.

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