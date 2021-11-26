ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ (ФРАНЦИЯ)

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ШТАТЫ - высший совещательный орган сословного представительства во Франции XIV-XVIII веков, один из важнейших институтов сословной монархии.

Генеральные штаты вы­де­ли­лись из Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та, в осо­бых слу­ча­ях за­се­дав­ше­го в рас­ши­рен­ном со­ста­ве, с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей трёх со­сло­вий - ду­хо­вен­ст­ва, дво­рян­ст­ва и го­ро­дов (т. н. третье­го со­сло­вия). Точ­ная да­та вы­де­ле­ния генеральных штатов из Ко­ро­лев­ско­го со­ве­та не­из­вест­на. При­ня­то счи­тать, что впер­вые они бы­ли со­зва­ны в 1302 году в раз­гар борь­бы ко­ро­лев­ской вла­сти за са­мо­стоя­тель­ность от пап­ско­го пре­сто­ла в свет­ских де­лах.

В по­сле­дую­щем со­зы­ва­лись в тех слу­ча­ях, ко­гда ко­роль ну­ж­дал­ся в пред­ва­рительном одоб­ре­нии важ­ных ре­ше­ний, за­тра­ги­вав­ших об­ще­го­су­дар­ст­вен­ные ин­те­ре­сы (пре­дос­тав­ле­ние фи­нан­со­вых суб­си­дий, вве­де­ние но­вых на­ло­гов, рас­хо­ды на ве­де­ние вой­ны и ком­плек­то­ва­ние ар­мии и т. д.). От­сю­да не­ре­гу­ляр­ность их со­зы­ва - в 1302, 1308, 1312, 1317, 1355 годах и др.

Наи­боль­шее влия­ние генеральные штаты при­об­ре­ли в пе­ри­од Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов, со­про­во­ж­дав­шей­ся глу­бо­ки­ми со­ци­аль­ны­ми по­тря­се­ния­ми (Па­риж­ское вос­ста­ние 1357-1358 годов и Жа­ке­рия 1358 года), ко­гда ко­ро­лев­ская власть бы­ла ос­лаб­ле­на и ну­ж­да­лась в под­держ­ке. В 1358 году генеральные штаты до­би­лись для се­бя пра­ва ре­шать основные во­про­сы государственного управ­ле­ния (сбор на­ло­гов, фи­нан­со­вые рас­хо­ды, кон­троль над государственным ап­па­ра­том и т. д.).

По­сле 1359 года со­зы­ва­лись всё ре­же - в 1420, 1439, 1468, 1484, 1506, 1560 годах и др. Со­зы­ву генеральных штатов ко­ро­ли ста­ли пред­по­чи­тать кон­суль­та­ции в бо­лее уз­ких рам­ках т. н. ас­самб­лей но­таб­лей, со­став ко­то­рых ком­плек­то­вал­ся из тех же трёх со­сло­вий, но не пу­тём сво­бод­ных вы­бо­ров, а по лич­но­му ука­за­нию мо­нар­ха.

С ук­ре­п­ле­ни­ем ко­ро­лев­ской вла­сти и ста­нов­ле­ни­ем аб­со­лю­тиз­ма про­ис­хо­дил упа­док генеральных штатов как ин­сти­ту­та со­слов­ной мо­нар­хии. Не­ко­то­рое ожив­ле­ние в дея­тель­но­сти генеральных штатов на­блю­да­лось в пе­ри­од Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн второй половины XVI веков - со­зы­ва­лись в 1560, 1561, 1576, 1588, 1593 годах, а так­же в 1614 году.

По­сле 175-лет­не­го пе­ре­ры­ва генеральные штаты бы­ли со­зва­ны Лю­до­ви­ком XVI 05.05.1789 года в ус­ло­ви­ях ох­ва­тив­ше­го стра­ну пред­ре­во­люционного кри­зи­са, од­на­ко их ра­бо­та вско­ре вы­шла за рам­ки ус­та­нов­лен­но­го рег­ла­мен­та. 17.06.1789 года де­пу­та­ты третье­го со­сло­вия объ­я­ви­ли се­бя Национальным со­б­ра­ни­ем, пре­об­ра­зо­ван­ным 09.07.1789 года в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние - выс­ший пред­ста­вительный и за­ко­но­дательный ор­ган ре­во­люционной Фран­ции.

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