ГАСКОНЬ

ГАСКОНЬ - историческая область на юго-западе Франции, между реками Гаронна и Пиренеями.

По­лу­чи­ла имя от на­се­ляю­щих её бас­ков (латинское vasconi, от­сю­да Vas­conia), пе­ре­се­лив­ших­ся сю­да в VI веке с южных скло­нов Пи­ре­не­ев. В 602 году пе­ре­шла под франк­ский су­ве­ре­ни­тет, но со­хра­ни­ла ав­то­но­мию. С 635 года гер­цог­ст­во, с 812 года граф­ст­во, в 1058 году при­сое­ди­не­на к гер­цог­ст­ву Ак­ви­та­ния . В XII-XV веках бы­ла объ­ек­том про­ти­во­бор­ст­ва ме­ж­ду Фран­ци­ей и Анг­ли­ей, что спо­соб­ст­во­ва­ло со­хра­не­нию Гасконь ши­ро­кой ав­то­но­мии. По­сле Сто­лет­ней вой­ны 1337-1453 годов окон­ча­тель­но ото­шла к Фран­ции. В XVI веке в Гасконе рас­про­стра­нил­ся про­тес­тан­тизм . В XVII-XVIII веках Гасконь вме­сте с Ги­е­нью со­став­ля­ла еди­ное гу­бер­на­тор­ст­во Ги­ень и Гас­конь (административный центр Бор­до), про­су­ще­ст­во­вав­шее до Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века , ко­гда Фран­ция бы­ла раз­де­ле­на на де­пар­та­мен­ты. На тер­ри­то­рии ста­рой Гасконь поя­ви­лись де­пар­та­мен­ты: Жер, Лан­ды, Верх­ние Пи­ре­неи, час­тич­но - Жи­рон­да, Верх­няя Га­рон­на, Ло и Га­рон­на, Тарн и Га­рон­на, Арь­еж.

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