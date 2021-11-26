ГАСКОНЬ
ГАСКОНЬ - историческая область на юго-западе Франции, между реками Гаронна и Пиренеями.
Получила имя от населяющих её басков (латинское vasconi, отсюда Vasconia), переселившихся сюда в VI веке с южных склонов Пиренеев. В 602 году перешла под франкский суверенитет, но сохранила автономию. С 635 года герцогство, с 812 года графство, в 1058 году присоединена к герцогству Аквитания. В XII-XV веках была объектом противоборства между Францией и Англией, что способствовало сохранению Гасконь широкой автономии. После Столетней войны 1337-1453 годов окончательно отошла к Франции. В XVI веке в Гасконе распространился протестантизм. В XVII-XVIII веках Гасконь вместе с Гиенью составляла единое губернаторство Гиень и Гасконь (административный центр Бордо), просуществовавшее до Французской революции XVIII века, когда Франция была разделена на департаменты. На территории старой Гасконь появились департаменты: Жер, Ланды, Верхние Пиренеи, частично - Жиронда, Верхняя Гаронна, Ло и Гаронна, Тарн и Гаронна, Арьеж.
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