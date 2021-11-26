ЕВФИМИЙ ТЫРНОВСКИЙ

ЕВФИМИЙ ТЫРНОВСКИЙ - болгарский церковный деятель и писатель, патриарх Тырновский, святой Болгарской православной церкви.

Уче­ник из­вест­но­го болгарского под­виж­ни­ка святого Фео­до­сия Тыр­нов­ско­го (умер около 1362 года или 1363 года), при­вер­же­нец иси­хаз­ма; под­ви­зал­ся в Кон­стан­ти­но­по­ле в ок­ру­же­нии пат­ри­ар­ха Фи­ло­фея Кок­ки­на (1353-1354, 1364-1376), за­тем в Великой Лав­ре Святого Афа­на­сия и монастыре Святого Ге­ор­гия Зо­граф­ско­го на Афо­не; по воз­вра­ще­нии в Бол­га­рию (около 1371 года) ос­но­вал не­да­ле­ко от Тыр­но­ва монастыря Святой Трои­цы, став­ший круп­ней­шим цен­тром ду­хов­ной и книж­ной дея­тель­но­сти в болгарской и ва­лаш­ско-молдавской зем­лях. Около 1375 года воз­ве­дён со­бо­ром болгарского ду­хо­вен­ст­ва на ка­фед­ру Тыр­нов­ской пат­ри­ар­хии. Во вре­мя пат­ри­ар­ше­ст­ва Евфимий Тырновский в оби­ход болгарской Церк­ви во­шёл Ие­ру­са­лим­ский ус­тав, бы­ла про­ве­де­на мас­штаб­ная спра­ва цер­ков­ной книж­но­сти, при­бли­зив­шая язык и ор­фо­гра­фию болгагрских ру­ко­пи­сей к афон­ским об­раз­цам, со­став­лен свод жи­тий, служб и по­хвал по­чи­тае­мым болгарской Цер­ко­вью свя­тым [в свод во­шли жи­тия святого Ио­ан­на Риль­ско­го, святого Ила­рио­на Мег­лен­ско­го, святой Па­ра­ске­вы (Пет­ки) Тыр­нов­ской, святой Фи­ло­феи и других]. В 1393 году Евфимий Тырновский в от­сут­ст­вие болгарского ца­ря Ива­на Шиш­ма­на (1371-1393 годы или 1395 год) на­хо­дил­ся в оса­ж­дён­ном ос­ма­на­ми Тыр­но­ве, вме­сте со сво­ей па­ст­вой пе­ре­жил оса­ду и па­де­ние сто­ли­цы, раз­де­лил из­гна­ние ос­тав­ше­го­ся в жи­вых на­се­ле­ния. По позд­не­му сви­де­тель­ст­ву, Евфимий Тырновский был со­слан ос­ма­на­ми в Бач­ков­ский мон.

Ка­но­ни­зи­ро­ван Болгарской пра­во­слав­ной цер­ко­вью; по­хва­ла Евфимию Тырновскому, со­дер­жа­щая фак­тические дан­ные о жиз­ни свя­то­го, со­став­ле­на его уче­ни­ком Гри­го­ри­ем Цамб­ла­ком.

День па­мя­ти (совместно с Ев­фи­ми­ем Ве­ли­ким) - 20 ян­ва­ря (2 февраля).

Сочинения:

Werke (1375–1393). W., 1901. L., 1971.