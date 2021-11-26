ЭНРИКЕ IV

Король Кастилии и Леона в 1454-1474 гг., последний монарх, носивший этот титул, до объединения Кастилии и Арагона.

Был сыном короля Кастилии Хуана II, из династии Трастамара. Детство короля прошло в условиях жесткой придворной борьбы между Альваро де Луной и кастильскими грандами за влияние на короля. С ранних лет находился в дружеских отношениях с пажом Альваро де Луны - Хуаном Пачеко . Существуют свидетельства, что Энрике и Хуан находились в интимных отношениях.

В 1440 году женился на Бланке Наваррской, дочери короля Арагона Хуана II. Однако брак за тринадцать лет так и не был консумирован. В 1453 году на этом основании папа Николай V аннулировал брак, и принцесса была отправлена домой.

После смерти отца был провозглашен королем в 1454 г. В этом же году выступил в поход против мавров и дошел до стен Гранады. В 1455 году вторично женился на Жуане Португальской. В 1460 году у королевы родилась дочь Хуана, однако при дворе ходили активные слухи, что отцом ребенка был фаворит королевы Бельтрана де ла Куэва.

С самого начала правления Энрике IV столкнулся с жесткой оппозицией со стороны дворянства, периодически перераставшей в открытые мятежи. В 1465 году часть кастильской знати собралась на съезд в Авиле и провозгласила законным королем Альфонсо, младшего сводного брата короля, после чего началась междоусобная война. В 1467 году войска короля разбили мятежников в битве при Ольмедо.

На следующий год Альфонсо умер в возрасте 14 лет при сомнительных обстоятельствах. Знать попыталась склонить на свою сторону сводную сестру короля Изабеллу Кастильскую , но та сохранила лояльность королю. В 1468 году Изабелла назначалась преемницей Энрике IV, однако не могла выходить замуж без его согласия.

Вопреки соглашению, в 1469 году Изабелла в обход договора вышла замуж за Фердинанда Арагонского , что стало поводом для новой усобицы, в ходе которой король умер. Его смерть стала поводом для открытой борьбы между Изабеллой Кастильской и Альфонсо V Португальским, отстаивавшим интересы своей жены и дочери Энрике IV Хуаны Кастильской.

Иллюстрация :

Миниатюра с изображением Энрике IV из грамоты 1463 г.