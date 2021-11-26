ДЖОВАННА
ДЖОВАННА (итал. Giovanna):
1) Джованна I (около 1326, Неаполь - 27.05.1382, замок Сан-Феле, ныне в области Базиликата), королева Неаполитанская (1343-1381), из Анжуйской династии. Наследовала своему деду Роберту Анжуйскому. В 1348 году продала папе Римскому Авиньон. Во время Великой схизмы выступила на стороне антипапы Климента VII. В 1381 году при поддержке противника Климента VII Урбана VI свергнута герцогом Дураццо, представителем боковой линии Анжуйской династии [будущий король Неаполитанский Карл III (1382-1386)].
2) Джованна II (23.06.1373, Задар, Далмация - 2.02.1435, Неаполь), королева Неаполитанская (1414-1435), дочь Карла III, последняя представительница династии Анжу на неаполитанском престоле.