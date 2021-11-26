ДУАРТИ I КРАСНОРЕЧИВЫЙ

ДУАРТИ I КРАСНОРЕЧИВЫЙ - король Португалии.

Из Авис­ской ди­на­стии. Сын Жуа­на I и Фи­лип­пы Лан­ка­стер­ской. С 1428 года в бра­ке с Эле­о­но­рой Ара­гон­ской, се­ст­рой Аль­фон­со V Ве­ли­ко­душ­но­го. С 1411 года как на­след­ный принц со­дей­ст­во­вал от­цу в управ­ле­нии го­су­дар­ст­вом. В 1415 году уча­ст­во­вал во взя­тии Се­уты, по­сле че­го был по­свя­щён в ры­ца­ри. 15.08.1433 года взо­шёл на трон.

За вре­мя цар­ст­во­ва­ния со­би­рал кор­те­сы не ме­нее 5 раз. Вы­вел ряд по­гра­нич­ных пор­тугальских тер­ри­то­рий из-под юрис­дик­ции испанских дио­це­зов и во­енных ор­де­нов. От­стаи­вал пра­во Пор­ту­га­лии на Ка­нар­ские острова пе­ред римской ку­ри­ей и на Ба­зель­ском со­бо­ре. Ак­тив­но со­дей­ст­во­вал пор­тугальским морским экс­пе­ди­ци­ям вдоль по­бе­ре­жья Аф­ри­ки. В 1437 году пред­при­нял не­удач­ный во­енный по­ход в Тан­жер.

Ав­тор ря­да литературных про­из­ве­де­ний, в том числе сбор­ни­ка эти­ко-религиозных раз­мыш­ле­ний «Leal Con­sel­hei­ro» («Вер­ный со­вет­ник»), кни­ги по обу­че­нию вер­хо­вой ез­де. Умер от чу­мы.

Сочинения:

Leal Conselheiro / Ed. de J. Piel. Lis­boa, 1942;

Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela / Ed. de J. Piel. Lisboa, 1986.