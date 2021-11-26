ДУАРТЕ I КРАСНОРЕЧИВЫЙ

Король Португалии в 1433 – 1438 гг. из Ависской династии

Сын Жоана I и Филиппы Ланкастерской. В браке (22.09.1428) с Леонор, сестрой короля Арагона Альфонса V Великодушного имел 4 сыновей и 5 дочерей. Как наследный принц участвовал в делах управления государством с 1411 г.; взошёл на трон 5.08.1433 г. Принимал участие во взятии Сéуты, где был посвящён в рыцари (20.08.1415).

Продолжил политику Жоана I по привлечению представителей сословий к решению государственных дел и за время царствования собирал кортесы 5 раз. Начал работу по кодификации общепортугальского законодательства («Установления Дуарте»). Для возвращения имуществ короны издал закон, Lei Mental (8.04.1434). Вывел ряд пограничных португальских территорий из-под юрисдикции испанских диоцезов и военных орденов.

Отстаивал приоритет Португалии в отношении Канарских о-вов перед римской курией и на Базельском соборе. Активно содействовал португальским морским экспедициям вдоль побережья Африки в ходе Великих географических открытий. В 1437 г. предпринял неудачную военную экспедицию в Танжер.

Хорошо образованный, Дуарте обладал гуманистическим образом мышления и эрудицией; является автором ряда произведений, в том числе сборника этико-религиозных. размышлений «Верный Советник» (Leal Conselheiro), книги по обучению верховой езде и других. Умер от чумы.

Исторические источники:

Leal Conselheiro /Ed. crítica de J. Piel. Lisboa, 1942

Livro da Ensinança de Bem Cavalgar Toda Sela /Ed. crítica de J. Piel. Lisboa, 1986

А.П. Черных