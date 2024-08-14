Битва при Никополе и Жан Бесстрашный Жан Бесстрашный (28 мая 1371 — 10 сентября 1419), наследник герцогства Бургундия и кузен короля Франции Карла VI, заслужил свое прозвище в битве при Никополе в 1396 году. Эта битва стала памятным и мрачным днем для всего европейского рыцарства.

Крестовые походы в XIV веке

XIV век, не знавший масштабных крестовых походов, постоянно пребывал в готовности снова направить объединенные силы европейского рыцарства на отвоевание Святой земли. Или, если Святая земля казалась слишком недоступной, для противодействия османской угрозе или усмирению язычников Прибалтики.

На этом поприще особенно отличились правители французского герцогства Бургундия, кузены королей, принадлежавших к династии Валуа. Первый из герцогов бургундской ветви, Филипп Смелый, направлял своих рыцарей в поход, возглавленный Амадеем Савойским уже в 1366 году. В 1380 году бургундцы поддержали Тевтонский орден в походе в Пруссию, после чего подобные походы стали регулярным занятием для рыцарей герцогства. В 1391 году свой «Voiage de Prusse», т.е. поездку в Пруссию, совершил и знаменитый Жан ле Менгр по прозвищу Бусико, будущий маршал Франции. Этот поход был лично проспонсирован герцогом, а в 1394 году он оплатил доставку роты генуэзских арбалетчиков, а также несколько бочек вина великому магистру Тевтонского ордена, благодарственное письмо которого сохранилось в дипломатическом архиве.

Подготовка к походу

В январе 1395 года было принято решение организовать поход на помощь Венгрии, которая с трудом могла защититься от османского нашествия. Герцог Филипп взвалил на себя не только военные, но и большую часть финансовых обязанностей , а также необходимые приготовления для его сына Жана, который перед походом отправился к папе римскому Бенедикту XIII за благословением.

На момент похода Жану исполнилось 24 года и его официальный титул звучал как граф Неверский. С 16 лет он участвовал в рыцарских турнирах, о чем сохранились записи в домовой книге бургундских герцогов под 1388 годом, с 14 лет помогал отцу в государственных делах и помогал своей матери во Фландрии в деле сбора 100 000 ноблей для крестового похода, однако до этого дня он не имел возможности самостоятельно управлять ни военным отрядом, ни какой-либо территорией, полностью находясь в подчинении отца.

28 марта 1396 года состоялся совет в Париже, на котором было принят окончательное решение о «voiage de Hongeuerie», то есть, поездке в Венгрию. 30 апреля Жан отбыл в поход из Дижона в сопровождении пяти наиболее знатных рыцарей Бургундии, выполнявших роли его советников, а также большого отряда, собранного со всех бургундских территорий.

Осада Никополя и ход сражения

Отряд Жана отправился в Регенсбург, где, зафрахтовав несколько кораблей, спустился по Дунаю и сделав остановку в Вене, при дворе герцога Леопольда IV Австрийского, в конце июня достиг Буды, присоединившись к войску Сигизмунда, короля Венгрии, в которое вливались рыцари со всех концов Европы. Возглавляемая Жаном Франко-Бургундская партия настояла на активных действиях вместо тактики выжидания, которую хотел принять Сигизмунд, и переправившись через Дунай, крестоносцы осадили крепость Никополь, но, не заготовив для этой цели осадных машин, остановились на блокаде, которая продолжалась до 25 сентября.

Султан Баязид, узнав о перешедших Дунай войсках, направился на север и встретил большое, но не имеющее единого командования и плана действий войско. Хронисты сообщают, что Сигизмунд, зная о типичной тактике османов атаковать сначала малой и легкой конницей, планировал держать свое основное войско в резерве, одновременно с этим выставляя в авангард легковооруженных воинов из Валахии. Наиболее тяжеловооруженный, а значит, лучше всего пригодный для решающего удара франко-бургундский отряд Сигизмунд должен был сохранить для последнего и решительного удара по основным силам султана.

Однако, это решение было отвергнуто, возможно, желанием выиграть сражение одним ударом, и франко-бургундский отряд, возглавляемый графом Жаном и численностью не превышающий тысячи тяжелых всадников, начал битву, быстро разогнав легкую конницу османов.

Не способный к долгой атаке рыцарский отряд, одолев первую линию всадников и предполагая, что вся османская армия обращена в бегство, поднялся на холм и встретился в резервами армии Баязида: сразу же за строем легкой конницы, на холме, была выстроена османская пехота. Окопавшейся на возвышении пешие воины обстреляли рыцарей из луков, встав за несколькими рядами врытых в землю кольев. Несмотря на то, что стрела не могла серьезно повредить закованному в доспех всаднику и его коню, при массированном обстреле часть воинов и их лошади все-же получали ранения и выбывали из битвы. Вместе с этим вкопанные в землю колья также ранили лошадей и останавливали напор рыцарской конницы.

Как только рыцарский отряд был остановлен и потерял маневренность, его атаковали основные кавалерийские силы Баязида. Сигизмунд, не имевший возможности помочь ушедшему далеко вперед отряду тяжелой конницы, был также обращен в бегство. Большое количество рыцарей погибло или было захвачено в плен, среди последних оказался и граф Жан, получивший в этот день прозвище Бесстрашный.

Одной из причин поражения стала ошибка в расчете расстояния, на которое рыцарскому отряду нужно было совершить основной удар. Современные исследования показывают, что эффективной дистанцией для атаки тяжелых всадников на галопе является расстояние, не превышающее 100-150 метров (остальное расстояние необходимо пройти более легким аллюром, экономя силы лошадей), а ресурс выносливости боевых коней позволяет провести такую атаку всего несколько раз за битву. Поэтому, имея огромное преимущество в первичной атаке, рыцарская конница имеет очень ограниченные возможности в продолжительному ведению боя. Именно поэтому Сигизмунд, как и многие другие полководцы позднего средневековья, стремились сохранять самые тяжелые отряды до самого последнего момента, однако, это не всегда удавалось.

Итоги сражения

Слухи о поражении стали достигать Франции к декабрю, а к рождеству этого же года в Париж прибыли письма от графа Жана и самого султана Баязида, с указанием необходимых для выкупа сумм. Для выкупа пленных герцогом Филиппом был снаряжен богатый караван, который вели представители графств Бургундии и Фландрии, а также личный секретарь герцога. Отправившись в путь 20 января, 24 июня 1397 года посольство достигло города Михалич ( ранее греческий Милетополь, в настоящее время - Караджабей), расположенный на южном побережье Мраморного моря .

В качестве дипломатических подарков султану было направлено десять боевых коней в полной сбруе, гончие псы, кречеты, богатые ткани. Кроме этого, за всех пленных лично Филиппом было выплачено 200 000 дукатов*, 28 000 из которых были выкупом за одного только Жана.

* Венецианский дукат, с середины XIII века наиболее активно использовавшийся в международной торговле, содержит приблизительно 3,5 грамм золота.

Граф Жан бесстрашный вернется на родину уже в 1397 году и унаследует герцогство своего отца в 1404. В его правление во Франции разгорится борьба за влияние между двумя дворянскими партиями - Арманьяков и Бургиньонов, в результате которой он погибнет в 1419 году.

Литература