БЕДФОРД Джон (Ланкастер)

Первый герцог Бедфорд (с 1414), граф Кендал, граф Ричмонд, граф де Мортен (с 1422), третий сын короля Генриха IV Английского и Мэри де Бохун, брат Генриха V , регент Франции при своем племяннике, короле Генрихе VI, верховный адмирал (1426—1435).

Принимал участие в процессе Жанны д’Арк и короновал Генриха VI в Париже в 1431. Расширил английские владения во Франции, подчинив Мэн и север Анжу.

Управлял Нормандией в 1422—1432, основал университет Кана. При его правлении поощрение торговли привело к экономическому оживлению Нормандии. Также Б. известен тем, что использовал местных должностных лиц и местные органы для управления завоеванными территориями.

Любопытно, что Б. пользовался расположением и французских, и английских хронистов.

Герцог ценил науки и искусство, купил в Париже королевскую библиотеку и сам был заказчиком нескольких ценных рукописей с миниатюрами («Бедфордский часослов», «Псалтырь»). В 1423 Б. женился на Анне (ум. 1432), дочери (Жана Иоанна) Бесстрашного, герцога Бургундии (1404—1419), затем — на Якобине Люксембургской. Наследников не имел.

Дополнительная литература:

Armstrong C. A. J. La double monarchie France-Angleterre et la maison de Bourgogne (1420—1435): le déclin d’une alliance // Annales de Bourgogne. 1965. V. 37. № 146. P. 81—112;

Chrimes S. B. John, First Duke of Bedford.

Автор статьи: А. А. Анисимова.

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