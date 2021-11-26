БАРБАРО ИОСАФАТ (Джиосафат)

Итальянский купец , дипломат , государственный деятель и путешественник.

Происходил из знатного венецианского рода; рано потеряв отца (Антонио Барбаро), остался на попечении матери (Франческина). В 1434 женился на представительнице семьи Дуодо, а спустя 2 года отправился в Тану — венецианскую колонию на берегу Азовского моря. С 1436 по 1452 Б. И. провел вдали от дома, занимаясь торговлей, получая доходы от рыбных промыслов, продажи жемчуга и драгоценных камней.

Б. И. довелось побывать в Крыму, Закавказье, в странах Кавказа и Персии (о своем путешествии в последнюю он поведал в работе «Viaggio in Persia»). Владение татарским языком помогло ему лучше понять нравы жителей Таны, кочевых народов степи и в целом научиться ведению переговоров с представителями иной культуры.

В начале 1450-х вернулся в Венецию. Правительство рассматривало кандидатуру Б. И. на пост консула Таны (consul noster Tane), однако он отказался, предпочтя назначение на дипломатическую службу сперва в Далмацию (1463), а затем в Албанию (1465). В качестве проведитора Б. И. находился в Албании и исполнял важные дипломатические поручения вплоть до 1470, когда был ото­зван в Венецию. В статусе посла республики в январе 1473 Б. И. отправился в Персию ко двору шаха Узун Хасана. Б. И. было поручено доставить в Тебриз оружие, необходимое для оказания сопротивления османам, а также военных специалистов. Миссия Б. И. не увенчалась успехом, из-за чего в марте 1479 ему пришлось вернуться на родину.

В ноябре 1482 Б. И. принял обязанности по управлению области Полéзине, восстановив ее после войны с Феррарой. На закате дней он вновь оказался в центре политической жизни, выступая сразу в двух качествах: одного из «мудрых Совета» (savio del Consiglio), рассматривавших дела, поступавшие в сенат, и советника венецианского дожа Агостино Барбариго.

В конце 1480-х Б. И. приступил к написанию двух сочинений о своих путешествиях в Тану и Персию, которые завершил, вероятно, в самом начале 1490-х. «Путешествие в Тану» («Viaggio alla Tana») — ценный исторический источник, с одной стороны, проливающий свет на характер жизни венецианской колонии, быт и нравы местного населения, а с другой — подробно повествующий о России. Описанию ее географии, климата, демографического и экономического положения Б. И. посвятил последние параграфы своего «Путешествия».

Сочинения:

Барбаро и Контарини о России. К истории итало-русских связей в XV в. / Вст. ст., подгот. текста, перевод и комментарий Е. Ч. Скржинской. Л., 1971;

[Iosaphat Barbaro] Viaggio del Magnifico messer Iosaphat Barbaro Ambasciatore della Illustrissima Republica di Vinetia alla Tana et in Persia // Viaggi fatti da Vinetia, alla Tana, in Persia, in India, et in Constantinopoli. Vinеtia, 1543.

Автор статьи: А. К. Гладков.

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