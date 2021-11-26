АУДИЕНСИЯ (исп. Audiencia)

Высшая судебная инстанция в Испании (кроме Наварры) и в подвластных ее королям европейских и заокеанских владениях, а также территория, находившаяся под юрисдикцией этого судебного органа.

Королевская аудиенсия, Канселярия, Королевская канселярия. Первая А. была создана королем Кастилии Энрике II в XIV в. в Вальядолиде. Изабелла Кастильская разделила ее на две (1494): А. Вальядолида осуществляла судопроизводство в землях к северу от р. Тахо, территории к югу находились под юрисдикцией А., размещенной первоначально в Сьюдад-Реаль, позже — в Гранаде. В королевстве Арагон А. появились в XV в. В 1511 была создана первая А. Нового Света — в Санто-Доминго (о. Эспаньола). Карл I Габсбург и Филипп II Габсбург учредили А.: для Канарских о-вов (1526), Новой Испании (1527, Мехико), Арагона (1528, Сарагоса), Перу (1543, Лима), в Севилье (1566), на Майорке (1571), в Сицилии (1569), на Филиппинах (1583, Манила) и ряд других. Создание А. продолжалось в XVII—XVIII вв.: Чили (1605), Астурия (1717), Эстремадура (1790) и др. Границы территорий А., их местопребывание неоднократно изменялись. Ликвидация большин­ства А. произошла в годы Войны за независимость испанских колоний в Америке 1810—1826 (смотрите Испанская колониальная империя ). Деятельность А. Гаваны прекратилась в 1898. Возглавлять А. мог вице-король, капитан-генерал, губернатор или должностное лицо меньшего уровня, что определяло иерархию трибуналов. А. являлись коллегиальными органами, состоявшими из оидоров, которым помогали старшие альгвасилы, алькальды, фискалы и другие чиновники. Как судебные органы А. рассматривали гражданские и уголовные дела, но не вторгались в сферу действия церковного права. Помимо осуществления полномочий в области судопроизводства А. выполняли консультативные функции, заменяли собой вице-короля в случае его отсутствия, болезни или кончины, участвовали на правах исполнительной власти в решении военных и финансовых вопросов, осуществляли надзор за деятельностью Церкви и проверку работы нижестоящих органов управления.

Автор статьи: Лыкова Е.Ю.

© Российская Историческая Энциклопедия