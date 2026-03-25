Армии герцогов Бургундии: когда феодал богаче своего короля Один из наиболее ярких примеров феодальной раздробленности, почти уничтожившей средневековое государство, являет нам история Франции XV столетия. Герцоги Бургундии, приходившиеся ближайшими родственниками королевской династии Валуа, обладали такой властью и могуществом, что порой вступали в открытые войны со своими сюзеренами. Это стало возможным благодаря невероятному богатству Северо-востока Франции, которым владели герцоги, а также их военному таланту и желанию изменить устоявшиеся военные традиции своего времени.

Бургундская армия, как и бургундское государство, формировалось из пестрого и многоязыкого полотна народов. И не смотря на эту пестроту и кажущуюся невозможность взаимодействия между говорившими на разных языках рыцарями, пехотинцами, стрелками, артиллеристами и мастерами осадного дела, именно бургундская армия показывала миру XV века уникальный пример организованности как в мирное время, так и на войне. Войско герцогов Бургундских можно считать одной из первых в мировой истории попыток создания регулярной армии, действовавшей согласно уставам и нормативам.

Начало пути

Но чтобы добиться этих результатов, бургундское государство прошло долгий путь. Начался этот путь в далеком 1364 году, когда занявший престол графства Бургундия Филипп Смелый (годы жизни 1342-1402 г.) занялся организацией обороны своего нового владения. Из записей, сохранившихся в архивах Дижона мы знаем, что в его владениях был всего один рыцарь-баннерет (крупный феодал, обладавший правом выходить в военный поход под собственным знаменем и содержать собственный отряд). Помимо того, герцогу служило 139 рыцарей-башелье или бакалавров (имевших право сражаться только под чужими знамёнами и примыкавших к отрядам баннеретов), 105 оруженосцев (в значении представителей благородных семей, еще не получивших рыцарского посвящения, в некоторых случаях оруженосцами служили и не дворяне), функционально выполнявших ту же роль, что и рыцари, и также 19 конных лучников. Эта скромная цифра, конечно, не означала, что все войско Бургундии в 1364 году состояло из 259 человек. За каждым из записанных воинов стоял небольшой личный отряд, а за самим Филиппом – его личная гвардия. Но тем не менее, военная сила небольшого графства не могла превышать нескольких тысяч человек, а отсутствие внешних угроз не требовало ее немедленного наращивания.

Настоящий рост бургундской армии начался вместе с конфликтом, возникшим между герцогом Жаном Бесстрашным и представителями Орлеанской ветви Валуа – Арманьяками. В 1407 году в письме к патрициям города Лукки один купец выразил следующее мнение: «Будьте уверены, герцог Бургундии останется среди наиболее влиятельных правителей во французском королевстве. Его сила зиждется на войсках, которые он собирает со своих земель. И под свои знамена он может собрать множество тех, кто не боится никого» . Во время подавления восстания в Льеже в 1408 году герцог Жан, согласно отчетам канцелярии, выплачивал жалование 3 915 солдатам. Вероятнее всего его армия на пике могущества могла немного превышать 10 000 солдат, включая значительный рыцарский корпус: известно, что именно такое число, включая 5 707 конных и 4 102 пеших, вошло в списки войск, участвовавших в осаде Парижа в 1417 году.

Для сравнения: вся армия короля Генриха V в битве при Азенкуре, одном из крупнейших сражений Столетней войны, прошедшем в 1415 году, насчитывала не более 11 000 человек, из которых две трети были лучниками.

К армии нового образца

Наследник Жана Бесстрашного, третий герцог Бургундии Филипп Добрый, занял престол после гибели отца в 1419 году. Армия Бургундии при Филиппе Добром представляла собой сложный аппарат, строившийся как на традиционных феодальных институтах, подпитывавшихся входившим в моду наемничеством и новыми родами войск, в частности, артиллеристами и стрелками из ручниц. Герцог стремился создать не просто большое, но и современное войско, будучи свидетелем успехов Англии, неоднократно доказавшей, что грамотное сочетание разных родов войск и использование условий местности к своей выгоде может даровать победу в сражении.

Нельзя обойти стороной и пехоту. Столетняя война, активным участником которой являлась и Бургундия (зачастую в качестве противника своего собственного сюзерена, Франции), показала, что обученные и дисциплинированные пехотинцы могут побеждать даже лучших представителей рыцарства. Пешие армии при Филиппе Добром формировались из горожан, большей частью Фламандцев и Голландцев, которые образовывали пикинерские и стрелковые отряды. Стрелки стали важной частью бургундской тактики: их правильное расположение часто приносило смятение в ряды врагов. Несколько раз хроники упоминают, что стрелков располагали на левом фланге войска, чтобы противника было неудобно закрываться от стрел и арбалетных болтов щитами. Также стрелки применялись и для засад. Пикинеры при этом могли и оборонять позиции, и атаковать противника, особенно в условиях пересеченной местности или через завалы и баррикады.

Грамотное управление пехотой на поле боя приносило успех бургундской армии, и даже знатные рыцари не раз спешивались и возглавляли отряды пехоты. Особенно важным это становилось в условиях, когда пересеченная местность не позволяла проводить кавалерийские атаки — в таком случае на рыцарство возлагалась роль тактического управления пехотой и возглавление атак на самых опасных участках.

Пик бургундского могущества

Вершина организованности и мощи бургундской армии приходится на правление герцога Карла Смелого (он был 4-м и последним герцогом Бургундии из династии Валуа). Не смотря на с каждым годом растущий процент наемников среди бургундских войск, Карл видел в них лишь временную меру, полезную до той поры, пока его собственное государство не сможет предоставить ему достаточный воинский контингент. С конца 1460-х годов он активно работал над созданием постоянной и профессиональной армии, прецедента, практически неизвестного в то время среди европейских стран.

Толчком к этому мог послужить тот факт, что при осаде Льежа в 1467 году ему потребовалось более 60 дней на то, чтобы собрать войско и выступить в поход, а часть призванных под его знамена явилась уже после того, как боевые действия были окончены. Решением проблемы медленного сбора войск Карл видел создание армии, постоянно находящейся в боевой готовности, а значит, постоянно получающей плату за свои услуги. До этого времени при при персоне герцога постоянно находилось до нескольких сотен рыцарский копий, отрядов лучников и артиллерии, составлявших его hotel или maison, то есть двор.

Новые порядки были объявлены 31 июля 1471 года: Карл Смелый анонсировал сбор войска в 1250 рыцарских «копий», т.е. отрядов, состоящих из самого тяжелого бронированного рыцаря, его конного пажа и легкого всадника, именуемого кутилье. Кроме описанных выше, в копье входили трое конных лучников, а также пешие стрелок из ручницы и пикинер.

К 1250 рыцарским отрядам, согласно ордонансу, присединялись 1200 арбалетчиков, 1250 аркебузиров и 1250 пикинеров. Также было объявлено, что любой желающий может присоединиться к его армии, если явится с оружием и соответствующим уставам снаряжением. Войско было организовано в bandes d'ordonnance, ордонансные роты, число которых насчитывало двадцать.

Так был создан первый бургундский ордонанс, названный Абвильским. Ядро новой армии состояло из рот, набранных в основном из феодалов Бургундии и Нидерландов, в первую очередь из тех семей, которые принадлежали к дому герцога, имели самую сильную привязанность к его персоне или были наиболее склонны к военной жизни. К ним было добавлено от двух до трех тысяч английских лучников, из которых пятьсот были в личной гвардии, а также большее количество пикинеров, алебардистов, стрелков и другой пехоты, набранной в Пикардии, Германии, городах Брабанта и Голландии, графстве Льеж и многих других европейских землях.

Ордонансы включали в себя описание боевых порядков, состав отрядов, правильное положение на марше и при развертывании в боевое построение для пехоты, кавалерии и артиллерии. Каждый капитан его войска получал копию ордонанса в тот же день.

Такой распорядок жизни и интерес к непосредственному участию в военном управлении делал из Карла Валуа одного из наиболее опытных и от того опасных военачальников своего времени. Открытые конфликты, в которых ему доводилось выставлять свои силы против противника в открытом поле, чаще заканчивались в его пользу, и его враги прекрасно об этом знали.

Литература