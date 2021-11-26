АРЛУНО (ит. Arluno) Бернардино

Итальянский гуманист , историк и юрист, теоретик права.

Закончил факультет правоведения Павийского университета; с 1507 — член Миланской городской коллегии юристов. Автор множества сочинений по мелким вопросам правоведения , восхвалений и панегириков в адрес миланских политических деятелей первой половины XVI в., большого количества поэтических произведений различных жанров. Главный труд — «История Милана» в трех частях, где основное внимание уделено событиям, свидетелем которых являлся автор. Сохранилось также «Письмо против Лютера» — один из первых документов католической реакции на проповедническую деятельность немецкого теолога (смотрите Лютер Мартин ). Большая часть наследия А. до сих пор в рукописной форме хранится в библиотеках Милана (Тривульциана) и Венеции (Марчиана).

Сочинения:

Historia Mediolanensis. II. De bello veneto ad anno 1500 ad annum 1516 seu Historiarum ab origne urbis Mediolani pars altera // Graevius I. G. Thesaurus Antiquitatum et Historiarum Italiae, regionum et urbium juris veneti. Vol. 4. Lugduni Bat. 1722.

Автор статьи: Андронов И.Е.