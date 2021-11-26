АРБРОТСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ (Declaration of Arbroath)

Послание папе Иоанну XXII от имени светских магнатов и «всей общины Королевства Шотландии» 6.04.1320.

В условиях освободительной войны против Англии (смотрите Англо-Шотландские войны ) этот документ утверждает права Шотландии на самостоятельность и законность титула короля Роберта I Брюса, хотя и допускает возможность его низложения в случае измены делу независимости. При всей своей краткости, послание отличается совершенством слога и силой патриотического чувства: «Доколе хоть сотня из нас останется в живых, никогда и ни в коей мере не покоримся мы английскому владычеству. Ведь не ради славы, богатств или почестей мы сражаемся, но един­ственно во имя свободы». А. Д., один из первых в истории манифестов государственной и народной независимости, способствовала укреплению шотландского суверенитета. Автором письма считается канцлер Шотландии Бернард Линтон, аббат монастыря Сент-Томас в город Арброт. Подлинник (на латинском языке) хранится в Национальном архиве Шотландии в Эдинбурге.

Автор статьи: Федосов Д.Г.

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