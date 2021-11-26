АЛЬФОНСО XI

АЛЬФОНСО XI (Alfonso XI) - король Кастилии и Леона с 1312 года.

Сын Фернандо IV и Констанции Португальской, А. XI унаследовал трон, когда ему был лишь год. Малолетство короля сопровождалось борьбой между родственниками монарха, ослаблением центральной власти и вторжениями мусульман Гранадского эмира та, действовавших в союзе с африканскими Маринидами. В 1325 А. XI начал править самостоятельно, сурово подавляя мятежи знати. В его правление усилилась королевская власть, в том числе благодаря реформе системы муниципального управления (введение в городах советов рехидоров) и возникновению института коррехидоров , был составлен и принят новый свод законов (Ordenamiento de Alcalá, 1348), ставший важной вехой в истории испанского права. В 1332 к Кастилии была окончательно присоединена провинция Алава. В 1333 гранадские мавры в союзе с Маринидами заняли Гибралтар, а затем нанесли поражение кастильскому флоту. В 1340 объединенное войско Кастилии, Арагона и Португалии во главе с А. XI разбило мавров у р. Саладо, в 1343 А. XI закрепил успех победой на р. Пальмонес, а в 1344 завоевал Альхесирас. Успехи А. XI обеспечили Кастилии контроль над Гибралтарским проливом и положили конец вторжениям Маринидов в Испанию. Затем А. XI осадил Гибралтар, но умер от чумы. Прозвище, с которым А. XI вошел в историю — el Justiciero — имеет два значения: Справедливый и Суровый; король соответствовал обоим. А. XI приписывается авторство (хотя скорее он был составителем) «Книги об охоте на крупного зверя».

Сочинения:

Alfonso XI: libro de la Monteria / Ed. M. I. Montoya Ramírez. Granada, 1972.

Автор статьи: Ведюшкин В.А.