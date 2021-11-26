ЗОЛОТАЯ БУЛЛА 1222

Грамота венгерского короля Эндре II, закрепившая дворянские привилегии.

До­ку­мент на пер­га­мен­те, скре­п­лён­ный ви­ся­чей зо­ло­той пе­ча­тью (от­сю­да назв.). При­ня­та на со­зван­ном в Се­кеш­фехер­ва­ре гос. со­б­ра­нии («днях за­ко­на») в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния от­но­ше­ний ме­ж­ду ко­ро­лев­ской вла­стью и дво­рян­ст­вом . От­ве­ча­ла ин­те­ре­сам пре­ж­де все­го сред­не­го дво­рян­ст­ва, стре­мив­ше­го­ся к вос­ста­нов­ле­нию и рас­ши­ре­нию по­ряд­ков, ус­та­нов­лен­ных Иш­тва­ном I Свя­тым. З. б. дек­ла­ри­ро­ва­ла не­при­кос­но­вен­ность чле­нов ко­ро­лев­ской се­мьи и их иму­ще­ст­ва, про­воз­гла­си­ла лич­ные сво­бо­ды и рав­но­пра­вие всех дво­рян, в т. ч. их пра­во уча­ст­во­вать в «днях за­ко­на» и осу­ще­ст­в­лять су­допро­из­вод­ст­во в ко­ми­та­тах. Свет­ские и ду­хов­ные фео­да­лы ос­во­бо­ж­да­лись от уп­ла­ты на­ло­гов, от уча­стия в во­ен. по­хо­дах, ес­ли не бы­ло пря­мой уг­ро­зы не­за­ви­си­мо­сти Венг­рии, а так­же от фи­нан­си­ро­ва­ния та­ких по­хо­дов. З. б. за­пре­ти­ла раз­да­чу зе­мель в веч­ное поль­зо­ва­ние и на­зна­че­ние ино­стран­цев на гос. долж­но­сти в Венг­рии. Дво­ря­нам пре­дос­тав­ля­лось пра­во «вме­сте или по от­дель­но­сти» «ока­зы­вать со­про­тив­ле­ние и вы­ска­зать своё не­со­гла­сие ко­ро­лю», ес­ли он и его на­след­ни­ки ны­не или в бу­ду­щем на­ру­шат по­ло­же­ния З. б. (этот пункт был отме­нён в 1687). По­ло­же­ния З. б. 1222 со­хра­ня­ли си­лу за­ко­на до Ре­во­лю­ции 1848–49 в Венг­рии.

Автор статьи: Б. Й. Же­лиц­ки.

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