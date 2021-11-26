ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ
ВАРВАРСКИЕ ПРАВДЫ - условное наименование сводов обычного права германских племён в период становления раннефеодальных государств.
Появление варварских правд было связано в значительной мере с принятием германскими племенами христианства, с развитием и укреплением государственной власти и необходимостью письменного закрепления варварских обычаев с целью установления основ правопорядка в зарождающихся германского государствах.
Варварские правды прежде всего были судебниками. Наиболее известными из варварскими правдами континентальной Европы являются Бургундская (конец V - начало VI веков), Салическая (начало VIвека), Рипуарская (VI-VIII века), Баварская (VII век), Алеманнская (конец VI-VIII века), Лангобардская (VII-VIII века), Саксонская (начало IX века). Широко известны также англосаксонские сборники - Правда Этельберта (начало VII век), Правда Ине (VII- VIII века), Судебник Альфреда (конец I века), Законы Этельстана и Этельреда (X-XI века), а также законы датского завоевателя Англии Кнута (XI век).
Континентальные правды были составлены на вульгарном латинском, англосаксонские - на племенном, другие – на англиском языке. По структуре варварские правды достаточно сложны, включают тексты и компиляции разновременного происхождения (в том числе отдельных судебных решений и законодательных актов королевской власти). Одной из наиболее значимых варварских правд считается Салическая правда франков, составление которой относят к правлению франкского короля Хлодвига после его обращения в христианство.
Большинство положений ранних варварских правд посвящено установлению штрафов за различные проступки. Эти установления означали первую попытку под влиянием христианства и более развитой системы римского права перейти к мирному разрешению споров и возмещению причинённого ущерба фиксированными денежными компенсациями (в том числе в пользу короля) вместо племенного обычая кровной мести.
За убийство у франков и англосаксов платился вергельд - плата, отдаваемая частично семье, родственникам убитого и частично в королевскую казну. Величина вергельда зависела от тяжести преступления, статуса убитого и др. Так, вергельд за убийство чиновника короля или его телохранителя втрое превышал вергельд за убийство простого свободного франка (Салическая правда), повышенным штрафом охранялись священники (в Законах Этельберта - в 12-кратном размере) и др. Защита королевского дома первое время выделялась только размером штрафа, однако впоследствии «злой умысел» против короля и целый ряд других преступлений начинают относиться к разряду государственных, за которые устанавливается смертная казнь с конфискацией имущества (Судебник Альфреда). Зачастую вергельды были очень велики и превышали пределы возможностей отдельного лица по их выплате, однако поскольку древнее право руководствовалось принципом коллективной ответственности (выплата возмещения родом или семьёй) и объективного вменения (привлечения к ответственности невиновных), уплата вергельда возлагалась также на родственников преступника или на всё поселение, на территории которого было совершено преступление. Королевская власть поддерживала принцип коллективной ответственности, превратившийся в институт круговой поруки.
Почти все варварские правды испытали влияние римского права (leges Romanae), особенно Вестготская и Бургундская. Однако влияние римского права на большинство ранних варварских было незначительным и проявлялось в основном через канонические установления - завещания и т.п. (например, Судебник Альфреда начинается с изложения десяти заповедей и деяний апостолов).
Хотя родовые отношения и связи были ещё преобладающими для правового статуса личности, варварские правды отразили процесс разложения племенных общин и зарождения права индивидуальной (семейной) собственности на землю. Объём и содержание прав на различные угодья ещё не имели чёткого выражения и носили следы коллективистских отношений (наибольшей защитой - как «своё имущество» - пользовался дом с пристройкой и любое обнесённое изгородью место, затем, в убывающей степени, - сад, поле, участок луга).
Множество положений варварских правд относились к судопроизводству. Порядок судопроизводства был единым в гражданских и в уголовных делах. Местный суд был в основном племенным собранием старейшин, «мудрых». Процесс был состязательным, инициатива обвинения принадлежала потерпевшему. Он сам вызывал ответчика на суд, но злостное уклонение от явки могло повлечь за собой королевские санкции. Суд, как правило, лишь наблюдал за состязанием сторон и устанавливал, кем выигран спор. Обвиняемый либо сам должен был представить доказательства своей невиновности, либо суд указывал на ту из сторон, на которую возлагалось бремя доказывания. Способами судебного доказывания были «суд Божий», или ордалии, а также ритуальное соприсяжничество (совместная клятва).
По варварским правдам можно проследить процесс развития частной собственности на землю, переход от земледельческой общины к марке, начальный этап классообразования и зарождения государства. В некоторых варварских правдах (особенно в Баварской, Алеманнской, Вестготской) отражена социальная стратификация романо-германского общества (развитие крупного землевладения и превращение свободных общинников в зависимых крестьян, зарождение условного землевладения и др.).
По мере развития раннефеодальной государственности варварские правды утрачивали своё значение, и к XI веку в большинстве своём перестали применяться.