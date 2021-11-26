ВАЛАФРИД СТРАБОН

ВАЛАФРИД СТРАБОН - поэт, представитель « Каролингского возрождения ».

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в од­ном из мо­на­сты­рей в до­ли­не Рей­на, с 826 года учил­ся у Хра­ба­на Мав­ра в Фуль­де. С 829 года при­двор­ный по­эт императора Юди­фи, же­ны Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го , вос­пи­та­тель их сы­на, бу­ду­ще­го Кар­ла II Лы­со­го . С 838 года аб­бат Рай­хе­нау.

Латинская по­эзия Валафрида Страбона, от­ли­чаю­щая­ся жан­ро­вым, те­ма­тическим и мет­рическим раз­но­об­ра­зи­ем, вклю­ча­ет гим­ны, эпи­грам­мы, по­сла­ния, сти­хотворные жи­тия и др. Наи­бо­лее из­вест­на ди­дак­тическая по­эма «Са­дик» («Hortulus», изданная в 1510 году, русский перевод 1966 года) в ду­хе «Ге­ор­гик» Вер­ги­лия: в ней Валафрид опи­сы­ва­ет мо­на­стыр­ский сад Рай­хе­нау, пе­ре­чис­ля­ет це­леб­ные свой­ст­ва рас­те­ний.

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