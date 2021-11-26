ТИНГ (от сканд. ting, исл. þing, нем. tag) На чтение: 1 минута

Происхождение термина «тинг» можно возвести к прото-германкой основе, обозначающей «назначенное время».

Тинг – древнескандинавское и германское народное собрание, обладающее административными и судебными функциями. Тинги проводились регулярно и состояли из свободных мужчин общины, поселения или целого региона. В Скандинавских странах тинговые организации имели схожие принципы устройства и зачастую отражали способы административного деления территории и населения. Тинги подразделялись на местные и всеобщие. Как правило, местом проведения тинга служило обширное пространство с возвышенностью.

Важнейшей задачей тингов было не только законотворчество и правосудие, но и налаживание социокультурных связей. Тинги обладали правом выбора вождей и королей, что делало их незаменимым механизмом функционирования средневекового общества Северной Европы. Значение тингов как центров политической жизни постепенно менялось, поскольку видоизменялся их состав. Из собрания всех свободных совершеннолетних мужчин тинг со временем преобразовался в совещание выбираемых населением представителей или делегатов, назначаемых королем или высшим духовенством. Процессы упрочнения государственности и возвышения верховной королевской власти привели к переходу тингов в подконтрольное состояние, однако некоторые из них все еще продолжали сохранять отдельные характеристики независимости.

Скандинавское влияние определило распространение тинга как формы самоуправления в Исландии и северной Англии. Термин «тинг» сохранился в качестве части названий парламентов ряда стран Северной Европы: Фолькетинг – Дания; Стортинг – Норвегия; Альтинг – Исландия.

Иллюстрация:

Тинг.

Исторические источники:

Исландские саги / Под ред. М. И. Стеблин-Каменского. — М., 1956.;

Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии // Корнелий Тацит. Сочинения в двух томах. Т.1. Анналы. Малые произведения. — Л., 1969.

Автор статьи: Медведь А.О.