ЛУГА

ЛУГА - го­род в Рос­сии, в юго-западной час­ти Ле­нин­град­ской области, центр Луж­ско­го района.

Население 38,1 тысяч человек (2010). Рас­по­ло­жен на реке Лу­га. Уз­ло­вая железнодорожная стан­ция. Че­рез Лугу про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са Санкт-Пе­тер­бург - Псков - Пус­тош­ка - Не­вель - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей .

На мес­те современного Луга су­ще­ст­во­ва­ло сель­цо Лус­кое (Лус­ское), впер­вые упо­мя­ну­тое в пис­цо­вых кни­гах Ше­лон­ской пя­ти­ны 1581-1582 годов. Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II 3(14).08.1777 года на т. н. Пор­хов­ской до­ро­ге (ны­не ав­то­трас­са Санкт-Пе­тер­бург - гра­ни­ца с Бе­ло­рус­си­ей) уч­ре­ж­дён го­род Луга. Уезд­ный го­род Псков­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1777-1781), Санкт-Пе­тер­бург­ской губернии (1781-1927; в 1914-1924 годы Пет­ро­град­ская губернии, в 1924-1927 годы Ле­нин­град­ская губерния). В 1857 году от­кры­то дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Гат­чи­на - Лу­га, в 1859 году - Лу­га - Псков, в 1916 году - Нов­го­род - Лу­га. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов серь­ёз­но по­стра­дал в 1919 году в хо­де ожес­то­чён­ных бо­ёв час­тей РККА с час­тя­ми Северо-Западной ар­мии под ко­мандованием генерада от инфантерии Н. Н. Юде­ни­ча (16-31 октября го­род был за­нят Северо-Западной ар­ми­ей). Рай­он­ный (с 1927 года) и ок­руж­ной (1927-1930) центр Ле­нин­град­ской области. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны в ре­зуль­та­те упор­ных бо­ёв в рай­оне Луга бы­ли со­рва­ны пла­ны германского ко­ман­до­ва­ния по ов­ла­де­нию Ле­нин­гра­дом с хо­ду че­рез Лугу и Ка­пор­ское пла­то, с 24.08.1941 по 12.2.1944 год го­род был ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми и силь­но раз­ру­шен. Ос­во­бо­ж­дён в хо­де Нов­го­род­ско-Луж­ской на­сту­па­тель­ной опе­ра­ции 1944 года.

Го­род раз­ви­вал­ся по пла­ну ре­гу­ляр­ной за­строй­ки, ут­вер­ждён­но­му императрицей Ека­те­ри­ной II в 1778 году. Со­хра­ни­лись: со­бор Вмч. Ека­те­ри­ны (1780-1986, пе­ре­стро­ен около 1848), церковь Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва (1873-1887, архитекторы В. В. Виндельбандт, Г. И. Кар­пов), Ка­зан­ский со­бор в не­о­ви­зан­тий­ском сти­ле (1901-1904, про­ект архитектора Н. Г. Куд­ряв­це­ва; ико­на Ус­пе­ния Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы «Пе­чер­ская», XVIII век), По­кров­ская церковь (1902-1904, архитектор Ф. М. Вер­жбиц­кий; пе­ре­строе­на), руи­ны церкви Св. Ни­ко­лая на Врев­ском клад­би­ще (1908-1910, архитектор В. Н. Боб­ров), административные зда­ния конца XVIII век. Кре­сть­ян­ский государственный университет имени Ки­рил­ла и Ме­фо­дия (1991). Ис­то­ри­ко-крае­ведческий му­зей (1976).

За­во­ды: аб­ра­зив­ный (круп­ный российский про­из­во­ди­тель аб­ра­зив­но­го ин­ст­ру­мен­та), «Хи­мик» (ав­то­хи­мия, рас­тво­ри­те­ли, бы­то­вая хи­мия), ком­би­кор­мо­вый, «Бел­ко­зин» (вы­со­ко­ка­че­ст­вен­ные бел­ко­вые обо­лоч­ки для кол­бас­ных из­де­лий). Про­изводство сталь­ных во­до­грей­ных и па­ро­вых кот­лов, мяг­кой ме­бе­ли. Мо­лоч­ный, мяс­ной ком­би­на­ты и др.

В ок­ре­ст­но­стях Луга со­хра­ни­лись: де­ревянная церковь Св. Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1706-1709, перестроена в 1896 году) в поселке Ось­ми­но, де­ревянная церковь Ро­ж­де­ст­ва Ио­ан­на Пред­те­чи (до 1745 года) в деревне Щу­по­го­ло­во, церковь Тих­вин­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1772-1776) в деревне Ро­ман­щи­на, ва­лы го­ро­ди­ща X–XIII веков, де­ревянная Ус­пен­ская церковь (1844, архитектор М. П. Са­кер, по­строе­на на мес­те Го­ро­дец­ко­го монастыря XV-XVIII вв.) в селе Го­ро­дец. Близ деревни Гос­тки­но - Ио­ан­но-Бо­го­слов­ский Че­ре­ме­нец­кий муж­ской монастырь (ос­но­ван в конце XV века, за­крыт в 1930 году, воз- рождён в 1997 году; руи­ны со­бо­ра Св. Ио­ан­на Бо­го­сло­ва XVI в.).

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