РОБЕРТ I НОРМАНДСКИЙ (РОЛЛОН) (Rollo)

Роберт I Нормандский (Роллон) (Rollo) (860–932) – первый герцог Нормандии скандинавского происхождения, в некоторых источниках известен под именем Хрольф Пешеход. Основатель Нормандской династии герцогов Нормандии и королей Англии. В скандинавских сагах отцом Роллона является ярл Регнвальд Эйстейнссон. Отец герцога Нормандии Вильгельма I Длинный Меч.