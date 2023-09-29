Раба́н Мавр

Раба́н Мавр (Храбан Мавр; лат. Rabanus, Hrabanus Maurus) (ок. 780, Майнц — 04.02.856, Винкель, близ Дармштадта) — аббат монастыря Фульда (822–842), архиепископ Майнцский (847–856), теолог, деятель Каролингского возрождения . Происходил из знатного семейства, в детстве был отдан в монастырь. Возможно, некоторое время жил при дворе Карла Великого . Около 804 вернулся в Фульду и возглавил там школу, среди его учеников были Луп Ферьерский, Валафрид Страбон, Готшальк из Орбе. На посту аббата заботился об упорядочении архивов и библиотеки, вел строительные работы. Принимал активное участие в политической жизни, выступал за единство Франкского государства на стороне императора Людовика Благочестивого против его сыновей. Из-за враждебности короля Людовика Немецкого в 842 уехал в монастырь Петерсберг, после примирения был избран на архиепископскую кафедру Майнца . В 847, 848 и 852 провел соборы, на которых рассматривались вопросы дисциплины духовенства, брака мирян.

Автор трудов по библейской экзегетике (толкования на большинство книг Ветхого Завета, кроме Псалтири, Книги Притчей Соломоновых и книг малых пророков, а также на Евангелие от Матфея и Послания апостола Павла), богословию («Похвала Святому Кресту»), литургике, церковной дисциплине («Книга о священных чинах», «О пожертвовании отроков», два пенитенциала), педагогических трактатов («Об обучении клириков», «Об исчислении», «О природе вещей»), проповедей и стихотворений. В Католической церкви и некоторых лютеранских церквах Германии почитается как святой (память 4 февраля).

Лит. : Hägele P. Hrabanus Maurus als Lehrer und Seelsorger. Fulda, 1972; Rissel M. Rezeption antiker und patristischer Wissenschaft bei Hrabanus Maurus. Bern, 1976; Лозовская Н. М. Энциклопедическое знание раннего средневековья (Храбан Мавр «О природах вещей»). М., 1988; Hrabanus Maurus: Gelehrter, Abt von Fulda und Erzbischof von Mainz / Hrsg. F. J. Felten. Mainz, 2006; Аникьев И. И. Рабан Мавр // Православная энциклопедия. Т. 59. М., 2020. С. 173–177. С. Г. Мереминский .